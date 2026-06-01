FKÖ, Siyonist katillerin planını açıkladı! Her yere göz diktiler

FKÖ, Siyonist katillerin planını açıkladı! Her yere göz diktiler

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka'da 2 bin 721 yasa dışı yeni yerleşim birimi inşa etme planı yaptığını bildirdi. Filistin tarafı, bu adımın işgal alanını genişletmeye dönük yeni bir hamle olduğu uyarısında bulundu.

FKÖ'ye bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Yaka'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde binlerce yeni birimi inşa etme planı yaptığına dikkati çekildi.

İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdaresi Planlama Konseyinin" Batı Yaka'daki yerleşimlerle ilgili 3 Haziran Çarşamba günü toplanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu toplantıda yasa dışı yerleşimlerle ilgili planların ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının yeni planlarında Batı Yaka'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde en az 2 bin 721 birimi inşa etmeyi hedeflediklerine işaret edildi.

Tel Aviv yönetiminin, planlanan yeni konutlardan 1006'sını Beytullahim kentinin batısında yer alan "Givat" isimli yasa dışı yerleşim yerinde inşa etmek istediği aktarılan açıklamada, 922 konutun da Nablus kentindeki bir yerleşim yerinde planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 455 yeni konutu Cenin kentinde, 338 konutu da El Halil ve Selfit kentlerinde yer alan yasa dışı yerleşim yerlerinde yapmayı planladığı ve Filistin topraklarındaki işgal alanını genişletebileceği vurgulandı.

Konseyin verilerine göre, 30 Mart itibarıyla Batı Yaka’daki yerleşim birimleri ve kaçak yerleşim noktalarının sayısı 542’yi aşarken, bölgede yaşayan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısı 780 bini geçti.

