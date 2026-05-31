Karton başkan safını belli etti! CHP’li belediye başkanı Özgür Özel'in mitingine maketini yolladı!

CHP'de mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan iki başlılık partililer arasında saf belirleme yarışına döndü. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu dün saat 14:00'te CHP Genel Merkezi'nde halkla bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada partiyi hırsız ve yolsuzlardan temizleyeceğini açıklarken "Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için de sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

KORSAN MİTİNG

Mahkeme kararıyla genel başkanlıktan görevden uzaklaştırılan Özgür Özel de aynı saatte CHP Ankara İl Başkanlığı'nda korsan bir bayramlaşma töreni düzenledi. Partililerin bir kısmı Kılıçdaroğlu tarafının Genel Merkez'de düzenlediği buluşmaya, bir kısmı ise Özel tarafının Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlediği buluşmaya katıldı.

MAKETİNİ GÖNDERDİ

CHP'li Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise iki etkinliğe de katılmadı.

Özçelik, Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı'nın önünde düzenlediği mitinge maketini göndererek safını belli etti.

Özçelik'in maketini Ankara'da miting alanına götüren CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, şunları söyledi: "Osman Tarık Özçelik bir kaza geçirdiği için kendisi buraya gelemedi. Ama burada olmayı çok istedi. Benim orada destek verdiğimi gösterin dedi. Biz de bu şekilde hallettik."