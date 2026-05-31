Gündem
Karton başkan safını belli etti! CHP'li belediye başkanı Özgür Özel'in mitingine maketini yolladı!

Karton başkan safını belli etti! CHP'li belediye başkanı Özgür Özel'in mitingine maketini yolladı!

Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı'nın önünde düzenlediği korsan mitinge katılmayan Alanya’nın CHP’li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, maketini göndererek Özgür Özel’e destek verdi.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan iki başlılık partililer arasında saf belirleme yarışına döndü. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu dün saat 14:00'te CHP Genel Merkezi'nde halkla bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada partiyi hırsız ve yolsuzlardan temizleyeceğini açıklarken "Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için de sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

KORSAN MİTİNG

Mahkeme kararıyla genel başkanlıktan görevden uzaklaştırılan Özgür Özel de aynı saatte CHP Ankara İl Başkanlığı'nda korsan bir bayramlaşma töreni düzenledi. Partililerin bir kısmı Kılıçdaroğlu tarafının Genel Merkez'de düzenlediği buluşmaya, bir kısmı ise Özel tarafının Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlediği buluşmaya katıldı.

MAKETİNİ GÖNDERDİ

CHP'li Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise iki etkinliğe de katılmadı.

Özçelik, Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı'nın önünde düzenlediği mitinge maketini göndererek safını belli etti.

Özçelik'in maketini Ankara'da miting alanına götüren CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, şunları söyledi: "Osman Tarık Özçelik bir kaza geçirdiği için kendisi buraya gelemedi. Ama burada olmayı çok istedi. Benim orada destek verdiğimi gösterin dedi. Biz de bu şekilde hallettik."

Kılıçdaroğlu 2.5 yıl sonra CHP binasında! Hırsızlar şokta: Bay Kemal karanfillerle karşılandı
Yorumlar

Renklendirilmiş bukalamun fetöcülerin şeklini alamıyacağı kab yoktur!

FETÖ'nün "renklendirme" yöntemi, örgüt üyelerinin deşifre olmamak ve varlıklarını sürdürebilmek için kendilerini gizleyerek farklı siyasi partilere, tarikatlara, cemaatlere veya sivil toplum kuruluşlarına sızması anlamına gelen bir kamuflaj taktiğidir. _____ Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürütülen operasyonlarda örgüt üyelerinin kendilerini gizlemek amacıyla başvurduğu bu yöntem, ele geçirilen dijital veriler ve itirafçı beyanlarıyla detaylı şekilde deşifre edilmiştir. ______ Renklendirme Yönteminin Amacı ve İşleyişi Kamufle Olmak: Örgüte yönelik soruşturmaların yoğunlaştığı dönemlerde, deşifre olmamış "temiz" örgüt üyeleri, FETÖ geçmişlerini tamamen gizlemek için farklı ideolojik yapılara yönlendirilir. _____ Kamuda Yer Edinmek: itirafçı beyanlarına göre; örgüt evlerinde veya yurtlarında kaldığı için fişlenme riski olan ve kamu kurumlarına girmesi zorlaşan güvenilir üyeler, diğer vakıf ve derneklere gönderilerek önleri açılmaya çalışılır. _______ İstihbarat ve Sızma: Gittikleri kurum ve yapılarda o yapının "rengini" alan (onlar gibi yaşayan, onların ideolojisini savunan) militanlar, hem FETÖ için bilgi toplar hem de o yapıların karar mekanizmalarına sızmayı amaçlar. _______ Hangi Yapılara Sızılmıştır? renklendirme kapsamında şu gruplara sızılmıştır: Siyasi Partiler: sağdan sola farklı yelpazedeki partiler._____ Dini Cemaat ve Tarikatlar: Nakşibendi, Kadiri, Halveti tarikatları ile Erenköy, Çarşamba veya Nur cemaatleri gibi dini oluşumlar.____ Sivil Toplum Kuruluşları: muhafazakar vakıf ve dernekler.____ "Renksizlik" (Ehli Dünya): Hiçbir dini ya da siyasi bağ olmayan, tamamen seküler ya da apolitik bir yaşam tarzı benimseyerek kamufle olma yöntemi. _ Bu taktik doğrultusunda, sızılan yapının kurallarına göre hareket eden örgüt üyeleri, gerekirse alkol alarak veya o yapının ibadet/yaşam alışkanlıklarını birebir taklit ederek gerçek kimliklerini saklamaktadır.
