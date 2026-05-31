Parti tarihinin en utanç sayfalarından biri… CHP’ye gerçek kayyım ne zaman atandı?

Mustafa Armağan, Akit gazetesindeki köşe yazısında CHP'nin tarihine ilişkin dikkat çeken bir detayı yeniden gündeme taşıdı. Armağan, bugün kayyım tartışmaları üzerinden iktidarı eleştiren CHP'nin, 1936 yılında parti teşkilatlarının doğrudan devlet bürokrasisinin kontrolüne bırakıldığı bir dönem yaşadığını hatırlattı.

Yazısında, 18 Haziran 1936 tarihinde alınan kararla valilerin aynı zamanda CHP il başkanı ilan edildiğini aktaran Armağan, dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın da CHP Genel Sekreterliği görevini üstlendiğine dikkat çekti. Bu uygulamanın parti ile devlet arasındaki sınırları ortadan kaldırdığını belirten Armağan, CHP'nin teşkilat yapısının fiilen devlet yönetimine bağlandığını kaydetti.

Armağan, söz konusu dönemin arka planına da ışık tuttu. Recep Peker'in İtalya'daki faşist yönetim modelinden etkilenerek hazırladığı konsey projesini hatırlatan Armağan, bu girişimin dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından reddedildiğini aktardı.

Tarihçi Kemal Karpat'ın değerlendirmelerine de yer veren Armağan, 1936 yılının tek parti yönetiminin en merkeziyetçi dönemlerinden biri olarak kabul edildiğini ifade etti. CHP'nin parti-devlet bütünleşmesinin zirveye ulaştığı bu süreçte parti özerkliğinin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirten Armağan, bunun CHP tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı.

