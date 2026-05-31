“Bizde petrol çok, gelin çıkarın, size pay verelim” demişlerdi! Türkiye o ülkede sahaya indi

Aynı zamanda Somali'nin deniz kaynaklarının korunması ve münhasır ekonomik bölgesinin güvence altına alınması noktasında da kritik bir rol oynayacak olan korvet, limandaki askeri ve lojistik hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Bölgedeki uluslararası aktörler tarafından da yakından takip edilen bu hamle, Türkiye'nin Afrika genelinde ve özellikle Hint Okyanusu'na açılan bu stratejik kapıda artan askeri diplomasisi ile jeopolitik nüfuzunun en net göstergesi olarak yorumlanıyor.