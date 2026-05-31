"Bizde petrol çok, gelin çıkarın, size pay verelim" demişlerdi! Türkiye o ülkede sahaya indi
"Bizde petrol çok, gelin çıkarın, size pay verelim" demişlerdi! Türkiye o ülkede sahaya indi

20 milyar varile yakın petrol ve doğalgaz potansiyeli olduğu düşünülen ülke için Türk gemisi yola çıktı.

Türkiye ile Somali arasında geçtiğimiz dönemde imzalanan ve iki ülke ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olan savunma, deniz güvenliği ve enerji iş birliği anlaşmaları sahada somut meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Somali karasularının güvenliğini sağlamak ve bölgedeki stratejik açık deniz faaliyetlerine destek olmak amacıyla görevlendirilen Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarından TCG Bafra savaş gemisi, Mogadişu Limanı'nda operasyonel olarak görüntülendi.

Burak sınıfı korvet statüsündeki TCG Bafra'nın bölgedeki varlığı, Ankara ile Mogadişu arasında varılan askeri mutabakatın ne denli kararlı bir şekilde uygulandığını tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Türk savaş gemisi, Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bu kritik coğrafyada deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık ve her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı caydırıcı bir kalkan görevi üstlenecek.

Aynı zamanda Somali'nin deniz kaynaklarının korunması ve münhasır ekonomik bölgesinin güvence altına alınması noktasında da kritik bir rol oynayacak olan korvet, limandaki askeri ve lojistik hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Bölgedeki uluslararası aktörler tarafından da yakından takip edilen bu hamle, Türkiye'nin Afrika genelinde ve özellikle Hint Okyanusu'na açılan bu stratejik kapıda artan askeri diplomasisi ile jeopolitik nüfuzunun en net göstergesi olarak yorumlanıyor.

