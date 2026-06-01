Alkollü sürücü kaza yaptı! Ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra kaçan alkollü sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sürücüye 27 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki araca çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
Kaza, Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak’ta yaşandı. Sabri Arda Kıran yönetimindeki 16 BZE 125 plakalı otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın ardından sürücü, durmadan olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan sürücüyü aynı mahalledeki Şehit Er Akif Karşı Sokak'ta yakaladı. Yapılan kontrolde sürücünün 2,76 promil alkollü olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve olay yerini terk etmekten 27 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.