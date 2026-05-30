Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Genel Başkanı Tevfik Diker’den olay sözler: Mansur kendini yaktı
20. Dönem Manisa Milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Genel Başkanı Tevfik Diker’den çarpıcı bir açıklama daha geldi.
Diker, mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlığı düşen Özgür Özel’e destek veren ABB Başkanı Mansur Yavaş için “Kendini yaktı” ifadesini kullandı.
Diker, “Hırsızlarla omuz omuza olanları hüsran bekliyor” dedi.
Diker, “Gelinen noktada ‘Öz kızım hırsızlık yapsa ben ona sahip çıkarım’ diyen Özel’in yanında duran Yavaş’a bundan böyle nasıl güvenilir? Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı olmak için bu yolu seçti ancak yanlış yaptı” sözlerini sarf etti.
Diker, ayrıca “Manisa Fetönün Vatikanı’dır. Özgür Özel, Arınç’ın kahramanıdır” cümlelerini kurdu. Diker, Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle yeni bir parti kurmayı planladığını deşifre etti. Bu partinin ilerleyen zamanda toplumda karşılığı çok fazla olmayacağını vurguladı. Diker, “Devlet aklı 2034’e kadar Erdoğan’la devamdan yana” diye ekledi.
