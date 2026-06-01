Çin devinden ABD'ye teşekkür! Yaptırımlar iyi gelmiş
Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Xu Zhijun, ABD’nin yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarının Çin'i güçlendirdiğini belirtti.
Huawei’den ABD yaptırımlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Xu Zhijun, Washington yönetiminin yıllardır sürdürdüğü teknoloji kısıtlamalarının beklenenin aksine Çin’in yarı iletken ekosistemini daha da hareketlendirdiğini ifade etti.
Xu, ABD’nin baskı politikasının Çinli teknoloji şirketlerini dışa bağımlılığı azaltmaya zorladığını, bunun da yerli çip ve yapay zeka teknolojilerinin gelişimini hızlandırdığını söyledi. Huawei cephesi, yaptırımların yalnızca bir engel değil, aynı zamanda zorlayıcı bir dönüşüm etkisi yarattığını savunuyor.
Xu Zhijun, yaptığı açıklamada ABD’nin uyguladığı baskının Çin’de teknoloji üretimini hızlandırdığını açık ifadelerle dile getirdi. Xu’ya göre, Washington yönetimi Çinli şirketleri ve sektörü zorlamamış olsaydı, bugün ortaya çıkan birçok yerli teknoloji bu kadar hızlı geliştirilemeyebilirdi.
Bu nedenle Xu, dikkat çekici bir çıkış yaparak ABD’ye ironik biçimde teşekkür etti. Huawei yöneticisi, Amerikan yaptırımlarının Çin yarı iletken sanayisinin gerçek anlamda büyümesine katkı sunduğunu savundu.
ABD, Huawei’ye yönelik ilk büyük teknoloji kısıtlamalarını 2019 yılında devreye almıştı. Sonraki yıllarda bu baskı daha da genişletildi. Özellikle 2022’den itibaren ihracat kontrolleri yalnızca Huawei ile sınırlı kalmadı; Nvidia ve AMD gibi Amerikan şirketlerinin yüksek performanslı yapay zeka hızlandırıcılarını da kapsayacak şekilde genişledi.
Her ne kadar ABD’li şirketler Çin pazarı için daha düşük özellikli alternatif ürünler geliştirmeye çalışsa da, Washington yönetimi zaman içinde bu alanı da daha sıkı biçimde denetlemeye başladı. Böylece Çin’in gelişmiş çiplere erişimi ciddi ölçüde sınırlandı.
Uzmanlara göre bu kısıtlamalar kısa vadede Çin’in bazı yapay zeka sistemlerinde ilerlemesini yavaşlatmış olabilir. Ancak uzun vadede ortaya çıkan tablo çok daha farklı oldu. Çünkü dış kaynaklara erişimin daralması, Çinli teknoloji şirketlerini doğrudan yerli üreticilere yöneltti.
Bu da ülkede hem yarı iletken tasarımına hem de üretim kapasitesine yönelik yatırımları artırdı. Çinli firmaların dışa bağımlılığı azaltmak için yerli çözümlere daha fazla kaynak ayırması, bugün Washington’ın hesaplamadığı ters etki olarak görülüyor.
Huawei’nin açıklaması, son dönemde Çin’in yarı iletken bağımsızlığı hedefi doğrultusunda atılan adımların da bir özeti niteliği taşıyor. Yerli çip üreticilerine olan talep, yalnızca devlet politikaları nedeniyle değil, aynı zamanda zorunlu pazar koşulları sebebiyle de büyüyor.
Bu süreçte yapay zeka, veri merkezi ve ileri hesaplama çözümleri için geliştirilen Çin menşeli alternatifler daha fazla önem kazanmaya başladı. Huawei de bu dönüşümün merkezindeki şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.
ABD’nin teknoloji kısıtlamalarının ters etki doğurabileceği yönünde uyarılar daha önce Amerikan teknoloji dünyasından da gelmişti. Özellikle yapay zeka çip pazarının önde gelen isimleri, bu tür yaptırımların Çin’i daha hızlı biçimde kendi ekosistemini kurmaya yöneltebileceğini savunuyordu.
Huawei’den gelen son çıkış, bu uyarıların şirket cephesinden açık bir teyidi gibi yorumlandı. Çinli teknoloji devi, ABD’nin baskı politikasını artık yalnızca bir tehdit değil, aynı zamanda yerli teknoloji atılımını hızlandıran bir unsur olarak tanımlıyor.
Ortaya çıkan tablo, ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşının yalnızca kısıtlama ve yasaklarla okunamayacağını gösteriyor. Washington’ın baskısı kısa vadede bazı ilerlemeleri frenlese de, uzun vadede Çin’in kendi yarı iletken zincirini kurma iradesini daha da sertleştirmiş görünüyor.
Huawei’nin verdiği mesaj da net: Yaptırımlar Çin’i yavaşlatmak yerine, onu kendi teknoloji yolunu daha hızlı çizmeye zorladı. Bu da küresel çip rekabetinde önümüzdeki yıllarda çok daha sert ve çok daha bağımsız iki ayrı teknoloji blokunun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Haber Kaynağı: Toms Hardware
