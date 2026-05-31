CHP parti sözcüsü: CHP seçime giremeyebilir

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında Meclis’te yapılan korsan MYK toplantı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP’nin son dönemde hedef alındığını savunarak, bunun partinin yerel seçimlerde birinci parti çıkması ve Özgür Özel’in geniş kitlelerle buluşmasıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Emre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ artıklarını temizleyemediğim için özür dilerim” sözlerinin ardından Özgür Özel’e yönelik iddialara da yanıt verdi.

Emre, Özgür Özel’i FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışan bir algı oluşturulmak istendiğini belirterek, Özgür

Özel’in 15 Temmuz gecesi Meclis’teki tutumunu da hatırlattı.

Emre, Özgür Özel’in 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TBMM’ye geldiğini, Meclis’in açılmasına katkı sunduğunu ve bomba atıldığı sırada genel kurulu terk etmediğini söyledi.

Emre, Özgür Özel’e yönelik bazı iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirterek, Özel’in hiçbir zaman Salihli’de eczacılık yapmadığını, kızının da hiçbir FETÖ okuluna gitmediğini söyledi.

CHP’NİN SEÇİME GİREMEME TEHLİKESİ VAR

Zeynel Emre’nin açıklamalarında en dikkat çeken başlık ise olağanüstü kurultay çağrısı oldu.

Emre, mahkeme kararlarıyla geçmiş kurultayların iptal edilmesi halinde CHP’nin geçerli kurultayının Temmuz 2020 olarak değerlendirileceğini belirtti.

Siyasi Partiler Yasası ve parti tüzüğüne göre kurultayların belirli sürelerde yapılması gerektiğini ifade eden Emre, bu sürenin 6 yılı aşması halinde siyasi partilerin seçime giremeyeceğini söyledi.

Emre, “Bugün Temmuz 2026 itibarıyla 6 yıllık süre dolacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’ni çökertme, tarihten silme operasyonudur” dedi.

BİR AN EVVEL KURULTAY

Zeynel Emre, mevcut tablodan çıkış yolunun hızlı şekilde kurultay yapılması olduğunu vurguladı.

“Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur” diyen Emre, kurultay kararının önünde engel bulunmadığını savundu.

Emre, temyizden feragat edilmesiyle kararın kesinleşebileceğini ve tedbir kararının ortadan kalkabileceğini belirterek, kurultay sürecinin derhal işletilmesi gerektiğini söyledi.

DELEGELERDEN İMZA TOPLANACAK

Soru-cevap bölümünde olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanıp toplanmayacağı sorulan Emre, sürecin başlatılacağını açıkladı.

“Biz Pazartesi, yarın imzayı topluyoruz” diyen Emre, mahkeme kararına göre yetkili olan delegelerin imzalarının alınacağını söyledi.

Emre, çoğunluk imzası toplandıktan sonra bunun CHP Genel Merkezi’ne tebliğ edileceğini ve tüzükte öngörülen sürecin işletileceğini belirtti.

GRUP TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ

Emre, CHP’nin salı günü TBMM’de grup toplantısı yapıp yapmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

“Biz grup toplantımızı yapacağız” diyen Emre, milletvekili grubunun büyük çoğunluğunun Özgür Özel’in yanında olduğunu söyledi.

CHP’ye tahsisli salona seçilmiş grup başkanı ve grup başkanvekillerinin alınmaması ihtimalini düşünmek istemediklerini belirten Emre, “Bizim konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel Başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır” ifadelerini kullandı.