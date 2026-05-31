  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nükleer pazarlıkta yeni kriz: Trump taslağı sertleştirdi! İran’dan ABD’ye rest geldi Harvard Tıp’ın mezuniyet törenine damga vuran sözler! Üniversite yönetiminin maskesini indirdi Siyonist alçaklar kana doymuyor Gazze’de katliam bayramda da durmadı Sosyal medyadan yayınladı! Kılıçdaroğlu’ndan yeni arınma mesajı Tatil dönüşündeki sürücüler dikkat! Bakan Çiftçi’den size mesaj var Stratejik tepedeki Şakif Kalesi'ni işgal etti Siyonist katiller durmak bilmiyor 'Grup toplantısı' sorusuna cevap! Korsan genel başkan MYK'yı topladı Bakanlıktan flaş karar! İHA'lara özel takip sistemi geliyor Dursun Çiçek Barış Yarkadaş tartışmasına Zekeriya Say son noktayı koydu Parti tarihinin en utanç sayfalarından biri… CHP’ye gerçek kayyım ne zaman atandı?
Gündem Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı için yeşil ışık arayışı! ABD yönetiminden izin istedi
Gündem

Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı için yeşil ışık arayışı! ABD yönetiminden izin istedi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı için yeşil ışık arayışı! ABD yönetiminden izin istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, mevcut ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmak ve genişletmek için ABD yönetiminden izin talep ettiği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için ABD yönetiminden izin istediği ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Lübnan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Netanyahu'nun görüşmede Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'a saldırılarını genişletmek için talepte bulunduğunu öne süren İsrailli yetkili, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu talebi karşısında öncesine kıyasla "daha açık ve esnek" bir tutum sergilediğini savundu.

Haberde Netanyahu'nun Beyrut'un Hizbullah tarafından "korunaklı bölge" olarak algılanmasının Tel Aviv yönetimi tarafından kabul edilemeyeceğini Dışişleri Bakanı Rubio'ya ilettiği iddia edildi.

 

ABD ve İsrail yönetimlerinden telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenleyemediği ileri sürülüyor.

İsrail ordusu son olarak 28 Mayıs'ta ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti.

- İsrail'in Lübnan'a işgal ettiği alanlardan "kademeli çekilmeyi" teklif edeceği iddiası​​​​​​​

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde Tel Aviv yönetiminin, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin harekete geçmesi şartıyla Lübnan'a işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi teklif edeceği ileri sürüldü.

ABD'li kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin söz konusu teklifi Lübnan'la 2 ve 3 Haziran tarihlerinde Washington'da yapılacak 4'üncü tur müzakerelerde masaya getireceğini iddia etti.

Haberde, söz konusu teklifin Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı operasyonları arttıkça, İsrail ordusunun aşamalı olarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesini içerdiği aktarıldı.

- İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

Katil İsrail’i lanetle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz
Katil İsrail’i lanetle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

Aktüel

Katil İsrail’i lanetle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay
Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay

Gündem

Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay

Siyonist İsrail zindanlarında bayram zulmü: Filistinli esirlerin namaz kılmasına izin verilmedi
Siyonist İsrail zindanlarında bayram zulmü: Filistinli esirlerin namaz kılmasına izin verilmedi

Dünya

Siyonist İsrail zindanlarında bayram zulmü: Filistinli esirlerin namaz kılmasına izin verilmedi

Katil İsrail ordusundan bir vahşet daha! Batı Şeria'da Filistinli genci kurşuna dizdiler
Katil İsrail ordusundan bir vahşet daha! Batı Şeria'da Filistinli genci kurşuna dizdiler

Gündem

Katil İsrail ordusundan bir vahşet daha! Batı Şeria'da Filistinli genci kurşuna dizdiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanye West konserine servet dökenlerin iki yüzlülüğü patladı! Rezil ismin konserine koşup trend budalası oldular!
Gündem

Kanye West konserine servet dökenlerin iki yüzlülüğü patladı! Rezil ismin konserine koşup trend budalası oldular!

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Türkiye'de vereceği konser öncesi bilet kuyruğuna girenlerin ikiyüzlülüğü, sağduyulu vatandaşların sert tep..
Küresel güçlerin Ekrem İmamoğlu projesi deşifre oldu! Kirli planı adım adım devreye soktular
Gündem

Küresel güçlerin Ekrem İmamoğlu projesi deşifre oldu! Kirli planı adım adım devreye soktular

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen projenin, Türkiye'yi hede..
Özgür Özel’e opera karışımı bir şarkı ! Tamar Tanrıyar seslendirdi: Öözgüüür, Miyttiiin, Veliyyy
Gündem

Özgür Özel’e opera karışımı bir şarkı ! Tamar Tanrıyar seslendirdi: Öözgüüür, Miyttiiin, Veliyyy

Ben siyah adlı bir sosyal medya kullanıcısı CHP’deki yolsuzlukları deşifre eden Tamar Tanrıyar’ın görseli ile yapay zekâda bir opera şarkı h..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23