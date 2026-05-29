  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korumalar kupkuru Özgür Özel ıpıslak! CHP'de yürüyüşe damga vuran kare CHP'de "Grup Başkanı" krizi: Kılıçdaroğlu'ndan "Toplantı yapılamaz" talimatı İran'ın güneyinde hareketli saatler: Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi Yozgat’ta yürekleri ağza getiren olay: 3 yaşındaki Aybüke aranıyor ABD'den yalanlama! İran'ın İHA iddiaları doğru değil 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Siyonist çete Kurban Bayramı’nda saldırıyor! Can kaybı sayısı açıklandı Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı! "Askerlerin çekilmesi gerekli" ABD'den petrol hamlesi! Yeni yaptırımı duyurdular Bu gece tansiyon çok yüksek! ABD uçağı vuruldu
Gündem Carettalar için kırmızı çizgi: Kumsallar kaplumbağalara emanet
Gündem

Carettalar için kırmızı çizgi: Kumsallar kaplumbağalara emanet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Carettalar için kırmızı çizgi: Kumsallar kaplumbağalara emanet

Caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlamasıyla, Türkiye’de koruma altındaki 21 kumsalda gece girişleri yasaklandı. Yuvalama alanlarını korumayı amaçlayan uygulamaya uymayanlara 2026 yılında 699 bin 245 liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Akdeniz kıyılarında yuvalayan nesli tehlike altındaki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı.

Her yıl nisan sonu ve mayıs aylarında başlayan süreçte erişkin kaplumbağalar kumsallara çıkarak yumurtalarını bırakıyor. Temmuz ayının ortalarından itibaren ise yavru kaplumbağalar yuvalarından çıkarak denize ulaşıyor. Bu süreç eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.

Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, deniz kaplumbağalarının bölgedeki en önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.

21 kumsalda gece giriş yasağı uygulanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yuvalama alanlarında koruma tedbirleri devreye alındı.

Bu kapsamda, mayıs ayından eylül sonuna kadar koruma altındaki 21 kumsalda saat 20.00 ile 08.00 arasında sahile giriş yasaklandı.

Gündüz saatlerinde vatandaşların kullanımına açık olan sahiller, gece boyunca deniz kaplumbağalarının yuvalama faaliyetlerine bırakılacak.

Türkiye'deki 21 yuvalama kumsalı

Türkiye'de deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı 21 önemli kumsal bulunuyor.

Bu alanlar arasında;

• Ekincik

• Dalyan (İztuzu)

• Dalaman

• Fethiye

• Patara

• Kale

• Kumluca

• Olimpos-Çıralı

• Tekirova

• Belek

• Kızılot

• Demirtaş

• Gazipaşa

• Anamur

• Göksu Deltası

• Alata

• Davultepe

• Kazanlı

• Akyatan

• Yumurtalık

• Samandağ yer alıyor.

Antalya'daki 30 kilometrelik Belek Kumsalı, hem Türkiye'nin hem de Akdeniz'in en büyük deniz kaplumbağası yuvalama alanı olarak öne çıkıyor.

Sahillere araç, çadır ve mangal da yasak

Koruma tedbirleri yalnızca gece giriş yasağıyla sınırlı değil.

Yuvalama alanlarında;

• Araçla sahile giriş,

• Çadır kurmak,

• Kamp yapmak,

• Ateş yakmak,

• Mangal yapmak gibi faaliyetler de yasak kapsamında bulunuyor.

Ceza 699 bin 245 liraya kadar çıkıyor

2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliğe zarar veren veya koruma kurallarını ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Deniz kaplumbağalarına, yuvalarına, yumurtalarına zarar verilmesi ya da yuvalama habitatının bozulması halinde 2026 yılı için belirlenen idari para cezası 699 bin 245 lira olarak uygulanacak.

İhlalin tüzel kişi veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise ceza miktarı 2 milyon 97 bin liraya kadar çıkabilecek.

Tek tek kayıt altına alındı ODTÜ’deki hayvanlar tespit edildi
Tek tek kayıt altına alındı ODTÜ’deki hayvanlar tespit edildi

Aktüel

Tek tek kayıt altına alındı ODTÜ’deki hayvanlar tespit edildi

TÜBİTAK destekliyor! Yerli "sensör kapsülü"yle hayvan sağlığı anlık izlenecek
TÜBİTAK destekliyor! Yerli "sensör kapsülü"yle hayvan sağlığı anlık izlenecek

Teknoloji

TÜBİTAK destekliyor! Yerli "sensör kapsülü"yle hayvan sağlığı anlık izlenecek

Hayvana eziyet olmaması için iyi bıçak şart!
Hayvana eziyet olmaması için iyi bıçak şart!

Yaşam

Hayvana eziyet olmaması için iyi bıçak şart!

Yozgat'ta kaybolan hayvanlar jandarma tarafından bulundu! Dronla adım adım takip ettiler!
Yozgat'ta kaybolan hayvanlar jandarma tarafından bulundu! Dronla adım adım takip ettiler!

Yerel

Yozgat'ta kaybolan hayvanlar jandarma tarafından bulundu! Dronla adım adım takip ettiler!

Nesli tükenmek üzere olan hayvan görüntülendi
Nesli tükenmek üzere olan hayvan görüntülendi

Yaşam

Nesli tükenmek üzere olan hayvan görüntülendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23