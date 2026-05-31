Tünele ne gerek var diyen kafaya isyan ettiler Vatandaş kontak kapattı

9 günlük bayram tatilinin son günlerinde, tatili İstanbul'da geçiren vatandaşlar deniz kenarlarına ve mesire alanlarına akın etti. Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gelen vatandaşlar, çıkış anında oluşan yoğunluk sebebiyle saatlerce trafikte kaldı. Durumdan şikayetçi olan kimi vatandaşlar, trafikte ilerleyemedikleri için kontak kapattı.

Belgrad Ormanı'na hem güzel havayı hem de bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar akın etti. Dönüş yolunda ise mesire alanlarından çıkış yapamayan ve yoğunluk sebebiyle trafikte sıkışan vatandaşlar, duruma çözüm bulunamamasına "Rezillik" sözleriyle sitem etti.

Öte yandan yakınlarının arabayla gelmesini bekleyen vatandaşların, otopark çıkışına sandalye koyup yakınlarını bekledikleri görüldü.

3 saattir ilerleyemediklerini söyleyen bir vatandaş, "Saat 19.10'dan beri burada bekliyoruz. Girerken 225 TL alıyorlar, Güvenlikler burada telefonla oynuyorlar. Gün boyu kontrol ya da güvenlik yok.

İlerisi kapatılmış, millet çok küçük bir alanda mahsur kaldı, ormanın iç kısımlarına da ilerleyemiyorsun. Gün içerisinde insan bir görevli gönderir, bir kontrol eder, bir bakar" diye konuştu.