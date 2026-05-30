Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yüzde 50 oranında artıyor açıklaması...
Su ile limonlu su arasında mıyız? Osman Müftüoğlu'nun sabah rutini: Yağları ışık hızında eritiyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun sabah rutinine yönelik anlamlı bilgiler geldi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. Kilo vermek ve metabolizmayı hızlandırmak isteyenlerin sabahları aç karnına içtiği limonlu su mu, sirkeli su mu daha etkili? Katıldığı programda bu soruya cevap veren Prof. Dr. Müftüoğlu, şaşırtan bir açıklama yaptı.

Elma sirkeli su ile limonlu su arasında büyük bir çekişme var. Özellikle kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği bu iki içecekle ilgili önemli bir soru işareti bulunuyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, YouTube kanalında paylaştığı program kaydında bu soruya açıklık getirdi.

"Fark etmez" diyerek yanıtlayan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, asıl önemli olanın su tüketimi olduğunu vurguladı. "Suyun kendisi esas. Limonlu su veya sirkeli su, önce suyun kendisi gelir." dedi.

Aç karnına elma sirkeli suyun mideyi rahatsız edebileceğini de ekledi. "Benim alışkanlığım, güne ılık limonlu suyla başlayıp öyle devam etmek." diye belirtti. Osman Müftüoğlu, suyun zenginleştirilmesinin faydalı olduğunu ifade etti.

"Suya domates rendesi veya salatalık dilimleri ekleyerek içebilirsiniz." diyen Müftüoğlu, böylece antioksidan içeriğinden faydalanabileceğinizi söyledi. Limon, C vitamini, lif ve birçok besin öğesi içeren bir meyvedir.

Su, insan vücudu için hayati bir öneme sahiptir ve sağlıklı bir yaşamın temel taşıdır. Vücudun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşur ve her gün yeterli miktarda su tüketmek, fiziksel ve zihinsel sağlığı destekler.

İşte suyun başlıca faydaları: * Hidrasyonu Sağlar: Su, vücudun sıvı dengesini koruyarak organların düzgün çalışmasını sağlar. Yeterli su tüketimi, dehidrasyonu önler ve enerji seviyelerini yüksek tutar.

* Sindirimi Destekler: Su, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Yiyeceklerin parçalanmasını kolaylaştırır, besin emilimini artırır ve kabızlığı önler. * Metabolizmayı Hızlandırır: Yeterli su tüketimi, metabolik süreçleri destekler ve kalori yakımını artırabilir. Özellikle soğuk su içmek, vücudun suyu ısıtmak için enerji harcamasını sağlar.

* Cilt Sağlığını İyileştirir: Su, cildi nemlendirir ve elastikiyetini korur. Yeterli hidrasyon, ciltteki kuruluğu azaltır, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir. * Böbrek Fonksiyonlarını Destekler: Su, böbreklerin toksinleri ve atık maddeleri idrar yoluyla atmasını kolaylaştırır. Yetersiz su tüketimi, böbrek taşları riskini artırabilir. * Kas ve Eklem Sağlığını Korur: Su, kasların ve eklemlerin yağlanmasını sağlar, egzersiz sırasında kas kramplarını ve yorgunluğu azaltır. Günde kaç litre su içmeliyiz? Yorgunluğun sebebi susuzluk mu?Günde kaç litre su içmeliyiz? Yorgunluğun sebebi susuzluk mu?

* Zihinsel Odaklanmayı Artırır: Dehidrasyon, konsantrasyon ve bilişsel performansı olumsuz etkiler. Yeterli su tüketimi, zihinsel berraklığı ve odaklanmayı destekler. * Vücut Sıcaklığını Düzenler: Su, terleme yoluyla vücut sıcaklığını düzenler ve özellikle sıcak havalarda veya egzersiz sırasında aşırı ısınmayı önler. * Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Yeterli su tüketimi, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı direnci artırır.

* Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Yemeklerden önce su içmek, tokluk hissi sağlayarak aşırı yemeyi önleyebilir. Ayrıca kalorisiz bir içecek olarak sağlıklı bir alternatif sunar.

Yetişkin bir bireyin günlük su ihtiyacı, yaş, cinsiyet, kilo, aktivite düzeyi ve iklim gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Genel olarak, günde 2-3 litre su tüketilmesi önerilir. Ancak, sıcak havalarda veya yoğun fiziksel aktivitelerde bu miktar artırılmalıdır. SU İÇİMİNİ ARTIRMANIN İPUÇLARI: * Suyun içine limon, salatalık, nane veya meyve dilimleri ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

* Düzenli aralıklarla su içmeyi hatırlatan bir su şişesi kullanabilirsiniz.

* Yemeklerden önce ve sonra bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

