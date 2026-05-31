Yaşam
Yeniakit Publisher
Düzce’de mola verdi! Milano’dan Tokyo’ya pedal çeviriyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Düzce’de mola verdi! Milano’dan Tokyo’ya pedal çeviriyor

İtalya’nın Milano kentinden Japonya’nın Tokyo şehrine bisikletiyle yola çıkan 32 yaşındaki Federico Pagano, yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirerek Düzce’ye ulaştı...

#1
İtalya’dan Japonya’ya uzanan sıra dışı bisiklet yolculuğunda Federico Pagano’nun (32) son durağı Düzce oldu.

#2
Daha önce 2 yıl Japonya'da yaşadıktan sonra ülkesi İtalya’ya dönen Federico Pagano, Japon kültürüne duyduğu ilgi nedeniyle 2 ay önce Milano'dan bisikletiyle tekrar yola çıktı. Pagano, İtalya'nın Milano kentinden Japonya’daki Tokyo’ya uzanan yolculuğunda Düzce’ye ulaşarak mola verdi. Yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Düzce'ye ulaşan Pagano, Düzce Bisiklet Kulübü'nü ziyaret etti. Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu tarafından karşılanan Pagano, bir gece misafir olduktan sonra Tokyo'ya gitmek üzere tekrar yola çıkacak.

#3
Japon kültürünü çok sevdiğini ve tanıtmayı amaçladığını belirten Pagano, “Çocukluğumdan beri, özellikle animelerden başlayarak Japonya’ya hep büyük bir tutku duydum. 2014 yılında Japonya’ya seyahat etme fırsatım oldu, ardından başka seyahatler de yaptım; ta ki 2023 yılında oraya taşınana kadar. Tokyo’da iki yıl boyunca yaşadım. Bir otelde çalıştım ve bir dil okulunda Japonca eğitimi aldım. Japonya’da yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra geçen yılın sonunda, yani 2025’te geri döndüm. Oldukça zor bir dönem geçirdim çünkü Japonya’da kalmak istiyordum ama çalışma vizesi bulma konusunda bazı zorluklar yaşandı. Bu nedenden dolayı çok olumsuz bir süreçten geçtim. Geçmişte de bisiklet turları yaptığım için ve yıllardır Japonya’yı, hatta Çin’in tamamını bisikletle geçmeyi istediğim için kendime şöyle dedim; 'Belki de Milano'dan yola çıkıp Tokyo'ya gitmek, Japonya'ya geri dönmek için en mükemmel zaman budur.' Japonya’da İtalyanlar için turizm alanında çalışmak, turlar organize etmek ve İtalyanları Japonya’ya götürmeye çalışmak istiyorum" diye konuştu.

#4
Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu ise, “Türkiye'yi tanımaları çok önemli. Biz de buna biraz hizmet etmeye çalışıyoruz, yani biraz destek olmaya çalışıyoruz. Çok memnun oluyoruz gelmelerinden” dedi.

+90 (553) 313 94 23