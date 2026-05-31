Mekke'ye veda vakti! Hacılar Kâbe’den ayrılıyor
Mekke'ye veda vakti! Hacılar Kâbe'den ayrılıyor

Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayıp hacı olan yüzbinlerce Müslüman, veda tavafının ardından Kâbe’den ayrılmaya başladı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, mukaddes topraklara vedaya hazırlanıyor.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yerine getiren, ardından Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sayı gerçekleştirdi.

Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de şeytan taşlamayı sürdürdü.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğun yakında veda edeceği Kâbe’ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a gidiyor.

Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelenlerin bir kısmı Medine'ye, bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı.

Mekke'ye gelen hacılar yarından itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise buraya veda edip, Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğunun ise bugünden itibaren başladı.

Kafilelerin dönüşünün ise 19 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.

Hacılar "veda" tavafında…

