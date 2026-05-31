“Biz daha önce böyle bir şey görmedik” diyerek duyurdular! Türk İHA’ları akıllarını aldı, şimdi tir tir titriyorlar
İstanbul'da düzenlenen SAHA Savunma Fuarı'nı mercek altına alan uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'nin son yirmi yılda savunma ihracatını 200 milyon dolardan 10,6 milyar dolara çıkararak küresel pazarın en etkili oyuncularından biri haline geldiğini yazdı. Özellikle Baykar'ın SİHA ihracatındaki dev başarısının küresel savunma devlerini tedirgin ettiğine dikkat çekilen analizlerde, Orta Doğu'daki gerilimlerin Türk hava savunma ve düşük maliyetli önleme sistemlerine olan talebi zirveye çıkardığı vurgulandı. Afrika'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan geniş bir müşteri ağına ulaşan Türkiye'nin yerli üretim kapasitesiyle birlikte, dünyanın en büyük ilk 10 savunma ihracatçısı arasına girme hedefine emin adımlarla ilerlediği belirtildi.