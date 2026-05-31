“Biz daha önce böyle bir şey görmedik” diyerek duyurdular! Türk İHA’ları akıllarını aldı, şimdi tir tir titriyorlar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da düzenlenen SAHA Savunma Fuarı'nı mercek altına alan uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'nin son yirmi yılda savunma ihracatını 200 milyon dolardan 10,6 milyar dolara çıkararak küresel pazarın en etkili oyuncularından biri haline geldiğini yazdı. Özellikle Baykar'ın SİHA ihracatındaki dev başarısının küresel savunma devlerini tedirgin ettiğine dikkat çekilen analizlerde, Orta Doğu'daki gerilimlerin Türk hava savunma ve düşük maliyetli önleme sistemlerine olan talebi zirveye çıkardığı vurgulandı. Afrika'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan geniş bir müşteri ağına ulaşan Türkiye'nin yerli üretim kapasitesiyle birlikte, dünyanın en büyük ilk 10 savunma ihracatçısı arasına girme hedefine emin adımlarla ilerlediği belirtildi.

Uluslararası medya kuruluşları, İstanbul'da gerçekleştirilen SAHA Savunma Fuarı'nı Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümünün en güçlü göstergelerinden biri olarak değerlendirdi. NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olan Türkiye'nin, son yıllarda geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle küresel savunma pazarında ağırlığını artırdığı vurgulandı.

Yabancı basında yer alan analizlerde, Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir üretici değil, dünya savunma sektörünün yükselen aktörlerinden biri olduğu değerlendirmesi yapıldı. Savunma ve havacılık ihracatında son yirmi yılda yakalanan büyümeye dikkat çekildi. Türkiye'nin savunma ihracatının 2002 yılında yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindeyken geçen yıl 10,6 milyar dolara ulaşması, sektörün ulaştığı noktayı ortaya koydu. Söz konusu performans, Türkiye'yi dünyanın en büyük savunma ihracatçıları arasına taşırken, Türk savunma sanayisinin ilk 10 ülke arasına girme hedefi de uluslararası çevreler tarafından yakından takip ediliyor.

Dış basının öne çıkardığı başlıklardan biri de Türk insansız hava araçları oldu. Özellikle Baykar'ın gerçekleştirdiği ihracat başarısı, savunma devlerini tedirgin ediyor. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği İHA ve SİHA sistemleri birçok ülkenin envanterine girerken, Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında gösteriliyor. Haberde, bölgede yaşanan çatışmalar ve güvenlik riskleri, Türk savunma ürünlerine olan ilginin daha da arttığı yazıldı. Özellikle hava savunma sistemleri, insansız hava araçlarına karşı geliştirilen çözümler ve düşük maliyetli önleme sistemlerinin birçok ülkenin radarına girdiği vurgulandı.

SAHA Fuarı'na katılan yabancı heyetlerin çeşitliliği de Türkiye'nin genişleyen etki alanını ortaya koydu. Afrika, Körfez, Orta Asya ve Uzak Doğu'dan gelen askeri heyetler ve savunma şirketleri Türk firmalarıyla yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu. Özellikle Endonezya, Umman ve Afrika ülkeleriyle yapılan anlaşmalar, Türk savunma sanayisinin ihracat ağını her geçen gün genişlettiğini gösterdi.

Savunma sanayisindeki teknolojik atılımlar, artan ihracat rakamları ve küresel ölçekte büyüyen müşteri ağı sayesinde Türkiye, dünyanın en büyük savunma ihracatçıları arasındaki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Dış basının analizlerine göre, yerli üretim kapasitesi, yüksek teknoloji yatırımları ve ihracat odaklı stratejisiyle Türkiye, önümüzdeki yıllarda küresel savunma pazarındaki payını daha da artırabilecek ülkelerin başında geliyor.

