“Biz daha önce böyle bir şey görmedik” diyerek duyurdular! Türk İHA’ları akıllarını aldı, şimdi tir tir titriyorlar

Dış basının öne çıkardığı başlıklardan biri de Türk insansız hava araçları oldu. Özellikle Baykar'ın gerçekleştirdiği ihracat başarısı, savunma devlerini tedirgin ediyor. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği İHA ve SİHA sistemleri birçok ülkenin envanterine girerken, Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında gösteriliyor. Haberde, bölgede yaşanan çatışmalar ve güvenlik riskleri, Türk savunma ürünlerine olan ilginin daha da arttığı yazıldı. Özellikle hava savunma sistemleri, insansız hava araçlarına karşı geliştirilen çözümler ve düşük maliyetli önleme sistemlerinin birçok ülkenin radarına girdiği vurgulandı.