  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Damar tıkanıklığına karşı doğal önlemler! İşte kolesterolü sinsice düşüren 4 mucizevi besin İstanbul Boğazı, göz kamaştırıcı bir değişimle tamamen turkuaz renge bürünerek görenleri kendine hayran bıraktı. Saçların yıkanması bile... Bahar alerjisiyle savaş başladı: İşte polenlerden kaçınma rehberi Deniz tabanındaki fiziksel tahribata son! Karşınızda mapa şamandıra sistemi Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?! Hakan Safi transfer bombasını patlattı! 2 yerli 3 yabancı yıldız Antienflamatuvar diyet hastalıklara karşı kalkan: Doğal bir savunma mekanizması... ‘Prensip anlaşma yapıldı’ denilmişti! Beşiktaş'tan resmi Oliver Glasner açıklaması
Spor
9
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!

Fenerbahçe’de seçim öncesi adayların kongre üyelerini ikna etmek için sarıldığı 'yıldız transferi' vaatleri, ortaya astronomik bir fatura çıkardı.

#1
Foto - Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!

Taraftara hayal ettirilen 'Uzay Takımı'nın sadece yıllık net maaş yükü 128.2 milyon Euro’yu buluyor. Bonservis bedelleri ve imza paraları da eklendiğinde sürdürülemez bir mali uçuruma dönüşen bu dev operasyon, 'Kongreyi kazanmak için her yol mübah mı?' sorusunu akıllara getiriyor.

#2
Foto - Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi adayların kongre seçmenini ve taraftarları ikna etmek için kullandığı anahtar kelime "transfer". Vizyon projeleri, mali disiplin ya da altyapı yatırımları unutulurken adaylara yalnızca hangi yıldızları getirecekleri soruluyor. Fotospor'a göre; Onlar da her gün dünya futbolunun elit isimlerini bol keseden telaffuz ediyor.

#3
Foto - Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!

Ancak ortada dolaşan isimleri alt alta yazdığımızda yüz milyonlarca Euro'luk operasyonların gerektiği, "Uzay Takımı" ortaya çıkıyor İşte taraftara hayal ettirilen 11'in yıllık maaşları: -Ederson (11 milyon Euro) -Semedo (4.2 milyon Euro) -Kim (12 milyon Euro) -Skriniar (8 milyon Euro) -Robertson (5 milyon Euro) -Leao (15 milyon Euro) -Kante (17 milyon Euro) -Guendouzi (6 milyon Euro) -Salah (20 milyon Euro) -Guirassy (15 milyon Euro) -Sörloth (15 milyon Euro)

#4
Foto - Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!

Yukarıdaki 11'in yıllık net maaş toplamı tam 128.2 milyon Euro!

#5
Foto - Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!

Vergiler ve bonuslar hariç olan bu tutar, Fenerbahçe'nin mevcut bütçelerini katbekat aşıyor. İmza paraları ve kulüplerine ödenmesi gereken bonservis bedelleri ise işin bir diğer ürkütücü boyutu. Sözleşmesi bitecek oyuncularda dahi astronomik imza paraları konuşulurken, bonservisi elinde olmayan isimlerin maliyetleri şu şekilde öngörülüyor:

#6
Foto - Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!

-Rafael Leão: 50 - 60 Milyon € -Serhou Guirassy: 40 Milyon € -Alexander Sörloth: 40 Milyon € -Kim Min-jae: 30 - 35 Milyon € -Mohamed Salah: Bedelsiz (Yüksek İmza Parası) -Andrew Robertson: Bedelsiz (Yüksek İmza Parası)

#7
Foto - Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!

Fenerbahçe kongre üyelerinin oyunu toplamak adına yaratılan bu transfer rüzgarı, camiada büyük bir heyecan yaratsa da işin ekonomi tarafı bu tablo için "sürdürülemez" diyor.

#8
Foto - Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!

Adayların sadece isimler üzerinden yürüttüğü bu seçim kampanyası, "Kongreyi kazanmak için her yol mübah mı?" sorusunu akıllara getirirken, seçilecek yeni yönetimin bu beklentilerin altında ezilip ezilmeyeceği ise büyük bir merak konusu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Bahçeli 'hain' ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi!
Gündem

Devlet Bahçeli 'hain' ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi!

İlk çözüm sürecindeki fikirleri nedeniyle Devlet Bahçeli tarafından 'hain' ilan edilen AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğl..
Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti
Gündem

Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramın son gününde soluğu, kurucusu olduğu partiyi sırtından bıçaklayanların yanında aldı. Der..
İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele
Gündem

İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, küresel ticaretin ve petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hür..
Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı
Dünya

Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dünyayı küresel bir nükleer felaketin eşiğine getirdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel..
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı
Gündem

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez ö..
İhaleci Özgür, CHP’lileri Özel’in safına davet etti
Gündem

İhaleci Özgür, CHP’lileri Özel’in safına davet etti

CHP’li sabık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun has adamı ve her gün yanan ve arızalanan İETT otobüslerinin müsebbibi i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23