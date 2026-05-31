Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?!
Fenerbahçe’de seçim öncesi adayların kongre üyelerini ikna etmek için sarıldığı 'yıldız transferi' vaatleri, ortaya astronomik bir fatura çıkardı.
Taraftara hayal ettirilen 'Uzay Takımı'nın sadece yıllık net maaş yükü 128.2 milyon Euro’yu buluyor. Bonservis bedelleri ve imza paraları da eklendiğinde sürdürülemez bir mali uçuruma dönüşen bu dev operasyon, 'Kongreyi kazanmak için her yol mübah mı?' sorusunu akıllara getiriyor.
Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi adayların kongre seçmenini ve taraftarları ikna etmek için kullandığı anahtar kelime "transfer". Vizyon projeleri, mali disiplin ya da altyapı yatırımları unutulurken adaylara yalnızca hangi yıldızları getirecekleri soruluyor. Fotospor'a göre; Onlar da her gün dünya futbolunun elit isimlerini bol keseden telaffuz ediyor.
Ancak ortada dolaşan isimleri alt alta yazdığımızda yüz milyonlarca Euro'luk operasyonların gerektiği, "Uzay Takımı" ortaya çıkıyor İşte taraftara hayal ettirilen 11'in yıllık maaşları: -Ederson (11 milyon Euro) -Semedo (4.2 milyon Euro) -Kim (12 milyon Euro) -Skriniar (8 milyon Euro) -Robertson (5 milyon Euro) -Leao (15 milyon Euro) -Kante (17 milyon Euro) -Guendouzi (6 milyon Euro) -Salah (20 milyon Euro) -Guirassy (15 milyon Euro) -Sörloth (15 milyon Euro)
Yukarıdaki 11'in yıllık net maaş toplamı tam 128.2 milyon Euro!
Vergiler ve bonuslar hariç olan bu tutar, Fenerbahçe'nin mevcut bütçelerini katbekat aşıyor. İmza paraları ve kulüplerine ödenmesi gereken bonservis bedelleri ise işin bir diğer ürkütücü boyutu. Sözleşmesi bitecek oyuncularda dahi astronomik imza paraları konuşulurken, bonservisi elinde olmayan isimlerin maliyetleri şu şekilde öngörülüyor:
-Rafael Leão: 50 - 60 Milyon € -Serhou Guirassy: 40 Milyon € -Alexander Sörloth: 40 Milyon € -Kim Min-jae: 30 - 35 Milyon € -Mohamed Salah: Bedelsiz (Yüksek İmza Parası) -Andrew Robertson: Bedelsiz (Yüksek İmza Parası)
Fenerbahçe kongre üyelerinin oyunu toplamak adına yaratılan bu transfer rüzgarı, camiada büyük bir heyecan yaratsa da işin ekonomi tarafı bu tablo için "sürdürülemez" diyor.
Adayların sadece isimler üzerinden yürüttüğü bu seçim kampanyası, "Kongreyi kazanmak için her yol mübah mı?" sorusunu akıllara getirirken, seçilecek yeni yönetimin bu beklentilerin altında ezilip ezilmeyeceği ise büyük bir merak konusu.
