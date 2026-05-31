Gündem Dursun Çiçek Barış Yarkadaş tartışmasına Zekeriya Say son noktayı koydu
Dursun Çiçek Barış Yarkadaş tartışmasına Zekeriya Say son noktayı koydu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Zekeriya Say arşivi açtı! Dursun Çiçek'in yıllar önceki sözleri yeniden gündemde" Zekeriya Say'ın paylaştığı arşiv görüntülerinde Dursun Çiçek'in CHP içerisindeki bazı yapılanmalarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduğu görüldü.

Paylaşılan metinde Dursun Çiçek'in şu ifadeleri kullandığı yer alıyor:

"CHP'de yanlış adamlar olabilir. Yanlış adamlar varsa CHP'nin içinde mücadele edip, o yanlış adamları sistemin dışına çıkarmak lazım. CHP'yi bölücülere, cemaatçilere teslim ederek Türkiye'yi bir yere getiremeyiz."

Çiçek'in ayrıca aynı açıklamasında;

"Üst yönetimde bir takım yanlış kişiler olsa bile CHP tabanı Atatürk ilkelerine bağlıdır."

ifadelerini kullandığı görüldü.

ZEKERİYA SAY: BUGÜN NASIL SAVRULDUĞUNU GÖSTERİYOR

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say ise bu açıklamaları paylaşırken şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncelikle Barış Yarkadaş'ı hafızası için tebrik ediyorum. Akabinde o gün 'CHP'yi cemaatçilere terk edemeyiz' diyen Emekli Albay Dursun Çiçek'in bugün nasıl savrulduğunu özetleyen sözlerini aşağıya bırakıyorum."

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Dursun Çiçek'in geçmişteki açıklamaları ile bugün sergilediği siyasi tutum arasında çelişki olup olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.

