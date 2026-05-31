Selma Savcı'dan dikkat çeken 'Fetih' yazısı: Konstantiniyye elbet fetholunacaktır…

Ne demiş büyük lider Fatih Sultan Mehmed Han; Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz... Buradaki amaç ve yapılanlar da aslında gönül inşa etmektir ve bu gönül inşa ederken de her kim o necip halka zarar verirse de Fatih’in o güçlü liderliği karşısında boyun eğmiştir... Ve yine bugün bu sözleriyle bizlere ışık olan büyük komutan Fatih’in “İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım” sözlerinin de umarız bugün bir köşesine çekilmiş, sadece sosyal medyanın ardına saklanıp klavye delikanlılığını marifet sayan gençlerimize örnek olmaları en büyük dileğimiz.. Rahmet ve minnetle o büyük fethin tüm kahramanlarının ruhuna El Fatiha...