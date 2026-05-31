Selma Savcı'dan dikkat çeken 'Fetih' yazısı: Konstantiniyye elbet fetholunacaktır…
yeniakit.com.tr'nin etkili kalemlerinden Selma Savcı, İstanbul’un fethinin 573’üncü yıl dönümüne özel bir yazı kaleme aldı... İşte o yazı...
yeniakit.com.tr'nin etkili kalemlerinden Selma Savcı, İstanbul’un fethinin 573’üncü yıl dönümüne özel bir yazı kaleme aldı... İşte o yazı...
İstanbul’un fethinin 573’üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladık... Özellikle İstanbul’da birçok etkinlikler yapıldı bu günün anlam ve ehemmiyetine binaen müthiş bir ahenkle İstanbul Fethi ve o mübarek insanları yâd ederek ruhlarına birer Fatiha gönderdik...
Allah Resûlü (s.a.s) İstanbul’un fethini şöyle müjdelemiştir: “Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335.) Başta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere fetihte birçok isimsiz kahramanımız da bugün hayırla yâd ediliyor elhamdülillah... Öncelikle; bu kutlu yıl dönümünde, İstanbul’u bizlere vatan kılan büyük hakan Fatih Sultan Mehmed Han’ı; onun yiğit askerlerini, Akşemseddin Hazretleri’ni, Ulubatlı Hasan’ı ve fethin bütün isimsiz kahramanlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.
Ruhları şad olsun makamları ali olsun... Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Fetih için yapılan hazırlıklar, kuşatma boyunca gösterdiği liderlik ve şehrin ele geçirilmesi sonrası tavrı Sultan 2. Mehmet’e “Fatih” unvanını getirdi. İstanbul’un fethi birçok bakımdan Osmanlı tarihini derinden etkiledi ve imparatorluk idealinin doğuşunu sağladı.
İstanbul’un fethi; Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesi olarak akıllara kazınmıştır...
Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’a nizam kuran, emaneti gözeten, reayayı himaye eden ve zaferin şerefini merhametle ikmal eden bir cihan hükümdarı olarak dünya literatürüne altın harflerle kazınmış bir liderdir...
Tabii ki; fethin sembolü olan şimdinin çok şükür Ayasofya-i Kebir Camii ise o dönemde Fatih’in sığınanlara can ve hürriyet teminatı verdiği, askerin halka fenalık etmesinin menedilmesi, İstanbul’un iskanla, vakıflarla, çarşılarla, mekteplerle, külliyelerle yeniden ihya edilmesi fethin aynı zamanda bir medeniyet inşası fiili olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir.
İstanbul’un Fethi, Kostantiniyye’nin Fethi veya Batı dünyasındaki adıyla Konstantinopolis’in Düşüşü 6 Nisan – 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan Konstantinopolis’i ele geçirmesidir. Fethin sonucunda bin yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürmüş olan Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmış ve Osmanlı Devleti bir imparatorluk hâline gelmiştir. Bu fetih, bazı modern tarihçiler tarafından Orta Çağ’ı sona erdirip Yeni Çağ’ı başlatan olaylardan biri kabul edilmektedir.
İstanbul’un bir diğer kuşatılması ise II. Murad döneminde olmuştu. Mustafa’nın isyanı ile uğraşan II. Murad, Mustafa’ya yardım ettiğine inandığı Bizans’ın üzerine doğru yürüdü ve kuşatma başladı. Bizans imparatoru VIII. İoannis’in, Karadeniz kıyılarında bulunan bazı toprakları ve haraç vermeyi teklif etmesiyle bu kuşatma da kaldırıldı.
Daha sonra ise; II. Mehmed, 1451 yılında 19 yaşında Osmanlı tahtına geçtiğinde etrafı bütünüyle sarılmış olan bir şehirle karşı karşıyaydı. Bizans İmparatorluğu’na savaş açan II. Mehmed, Konstantiniyye’yi almak için harekete geçti. Şehrin kuşatması 6 Nisan 1453 günü başladı ve 53 gün sürdü.
Sultan Mehmed, kentin surlarını o zamana dek görülmemiş büyüklükte toplarla dövdü. Şehir, 29 Mayıs 1453 gününün sabah saatlerinde Osmanlı kuvvetleri tarafından ele geçirildi.
Bu aslında bir dönemin sona erdiğini ve Osmanlı İmparatorluğunun o azametli yürüyüşünün perçinleşmesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin, Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen bir figür olarak tarih sayfalarına işlenmesi bugünkü gençliğimizin de bu olaylardan ibret almasının en önemli gerekliliğidir. Ülkemizde inşallah yeni Fatih’ler elbette olacaktır. Böylesi bir neslin torunları olan bizler; vatanımıza bu saatten sonra uzanan elleri kıracaktır. Bir karış toprağını bile sayısız şehitlerimizle ve gazilerimizin büyük emektarlığıyla koruduğumuz bu cennet vatanımızı da tıpkı Fatih’in askerleri gibi bugün de korumayı büyük bir adapla ve edeple hayatımıza tatbik etmek zorundayız..
Ne demiş büyük lider Fatih Sultan Mehmed Han; Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz... Buradaki amaç ve yapılanlar da aslında gönül inşa etmektir ve bu gönül inşa ederken de her kim o necip halka zarar verirse de Fatih’in o güçlü liderliği karşısında boyun eğmiştir... Ve yine bugün bu sözleriyle bizlere ışık olan büyük komutan Fatih’in “İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım” sözlerinin de umarız bugün bir köşesine çekilmiş, sadece sosyal medyanın ardına saklanıp klavye delikanlılığını marifet sayan gençlerimize örnek olmaları en büyük dileğimiz.. Rahmet ve minnetle o büyük fethin tüm kahramanlarının ruhuna El Fatiha...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23