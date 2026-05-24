  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor: Jorge Jesus'un yerine Okan Buruk! Cristiano Ronaldo onay verdi Kurban Bayramı çocuklara anlatılmalı... Görsün, alışsın demek yerine bu cümleleri söyleyin Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz' Bakan müjdeyi duyurdu: İki il arası 2 saate düşecek! Bilim insanları açıkladı: Japon yürüyüş tekniği hastalıklara karşı adeta 'doğal aşı' hem de güçlü destek! Önder Özen'in ilk bombası Real Madrid'den! Meğer Türkiye'ye gelmeye... Suça Sürüklenen Çocuklarda Travma Sonrası Duygu Düzenleme Alarmı: Uzmanlardan Çok Disiplinli Çözüm Çağrısı Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu Olmaz böyle bir şey... Moldova'dan bile Beşiktaş'a kötü haber! Hiç bir şey yolunda gitmiyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
E-ticarete damga vurdu! İkinci elin şampiyonu şaşırttı!
AA Giriş Tarihi:

E-ticarete damga vurdu! İkinci elin şampiyonu şaşırttı!

Türkiye'de geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751 bin 294'le gömlek, tutar bazında da 594,17 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı.

#1
Foto - E-ticarete damga vurdu! İkinci elin şampiyonu şaşırttı!

AA muhabirinin "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, ülkedeki e-ticaret harcamaları geçen yıl 4,6 trilyon liraya ulaştı. e-Ticaret uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen ikinci el ürün satışındaki artış da dikkati çekti. Buna göre, yenilenmiş ve ikinci el ürün satışını kapsayan "sürdürülebilir e-ticaret" kapsamında 2024'te 9,8 milyar lira olan hacim, geçen yıl 21,8 milyar liraya yükseldi. Söz konusu ürünlere ilişkin işlem sayısı da bu dönemde 17,5 milyondan 23,6 milyona çıktı.

#2
Foto - E-ticarete damga vurdu! İkinci elin şampiyonu şaşırttı!

Bu alandaki eşya grupları incelendiğinde, adet bazında gömlek ve üst giyim ilk sırada yer aldı. Buna göre e-ticaret üzerinden geçen yıl 751 bin 294 ikinci el gömlek ve üst giyim ürünü satıldı. Bu ürün grubunu 681 bin 697 ile "elbise ve abiye", 564 bin 906 ile pantolon takip etti. Pantolonun ardından 515 bin 771 ile ceket ve mont gelirken, e-ticaret üzerinden satılan ikinci el ayakkabı sayısı da 443 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

#3
Foto - E-ticarete damga vurdu! İkinci elin şampiyonu şaşırttı!

Hacim sıralamasında cep telefonu ilk sırada İkinci el e-ticaret kapsamında satılan ürün grupları hacim olarak incelendiğinde ise ilk sırada cep telefonları yer aldı. Yenilenmiş ürünler hariç geçen yıl internette toplam 594,17 milyon lira değerinde ikinci el telefonu satıldı. Cep telefonu satışlarına ilişkin bu değer, toplam hacmin yaklaşık yüzde 6'sına denk geldi.

#4
Foto - E-ticarete damga vurdu! İkinci elin şampiyonu şaşırttı!

Yenilenmiş ürün piyasasında da cep telefonları öne çıktı Yenilenmiş ürün pazarını da büyük ölçüde cep telefonları satışının üstlendiği görüldü.

#5
Foto - E-ticarete damga vurdu! İkinci elin şampiyonu şaşırttı!

Bu kapsamda yüzde 16,3 ile "2021 model ve 128 gigabayt" cep telefonları ilk sırada yer aldı. Bu ürünü, yüzde 13,2 ile "2019 model ve 64 gigabayt" cep telefonları, yüzde 10,5 ile "2019 model ve 128 gigabayt" cep telefonları izledi.

#6
Foto - E-ticarete damga vurdu! İkinci elin şampiyonu şaşırttı!

Söz konusu üç modelin toplam hacim içerisindeki payı yüzde 40 olarak kayıtlara geçti. Adet olarak ise "2019 model ve 64 gigabayt" cep telefonları yüzde 14,9 ile en yüksek işlem sayısına sahip oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM'den Özgür Özel'e soğuk duş
Gündem

TBMM'den Özgür Özel'e soğuk duş

Mahkemenin kararı sonrası TBMM'nin internet sitesinde Özgür Özel'in unvanı CHP Grup Başkanı olarak değiştirildi.

5’i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı
Dünya

5’i ağır 27 kişi yaralı! İki tramvay çarpıştı

Almanya’nın Düsseldorf kent merkezinde 2 tramvayın çarpışması sonucu 5’i ağır 27 kişi yaralandı.
Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması
Gündem

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında Erdoğan'a teşekkür etti...
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! "CHP'nin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım"
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! "CHP'nin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi
Dünya

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri s..
Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi
Dünya

Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna ordusunun Luhansk'taki koleje yönelik saldırısında ölü sayısı 18'e çıktı" ifadeleri kullanıldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23