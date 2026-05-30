Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı 650 bin lira düştü!
Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı 650 bin lira düştü!

Türkiye'nin en popüler markalarından olan Toyota'nın, güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde ise, Corolla Sedan aracın tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü.

Toyota, Türkiye'de yoğun ilgi gören otomotiv şirketlerinden biri. Bünyesinde; Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Hybrid ve Hilux dahil olmak üzere çeşitli araçlar bulunduruyor. Toyota'nın güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde ise, Corolla Sedan aracın tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü.

TÜM COROLLA SEDAN VERSİYONLARDA İNDİRİM Toyota Corolla Sedan 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon otomobilde 315.000 TL indirim bulunuyor. Bu indirim, en düşük indirim. Bunun yanı sıra, 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyon otomobilde 650.000 TL indirim var. Bu indirim, Toyota Corolla Sedan araçtaki en yüksek indirim olarak gündeme geldi. Öte yandan 1.5 Dream Multidrive S versiyonda 481.000 TL, 1.5 Dream X-Pack Multidrive S versiyonda 500.000 TL ve 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyonda 648.000 TL indirim bulunuyor.

TOYOTA COROLLA SEDAN FİYAT LİSTESİ Corolla Sedan araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 29 Mayıs 2026 tarihli, 2026 model yılı Toyota Corolla Sedan fiyat listesi bulunuyor. Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.207.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.892.000 TL. İndirim: 315.000 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.521.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.040.000 TL. İndirim: 481.000 TL.

Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.660.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.160.000 TL. İndirim: 500.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.863.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.215.000 TL. İndirim: 648.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.020.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.370.000 TL. İndirim: 650.000 TL./ kaynak: mynet.com

