Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan liderlik mücadelesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mutlak butlan kararından sonra sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun tamamen yalnız kaldığı yönünde güçlü bir algı oluşturulduğunu ifade eden Hakan, dün CHP Genel Merkezi önünde oluşan kalabalığın bu algıyı önemli ölçüde sarstığını belirtti.

Hakan, "Kılıçdaroğlu'nun evinin bahçesine bile çıkamayacağını düşündüler. Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş dışında destekçisi olmadığına inandılar. Ancak dün toplanan kalabalık, sosyal medyada estirilen havanın doğru olmadığını ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KALABALIĞI DAHA BÜYÜKTÜ"

Özgür Özel'in topladığı kalabalığın daha büyük olduğunu kabul eden Ahmet Hakan, buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun beklenenden yüksek katılımla karşılaşmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Yazar, sosyal medyada oluşturulan algı nedeniyle beklenti çıtasının çok aşağı çekildiğini belirterek, bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun miting alanındaki kalabalığın birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandığını ifade etti.

"İKİ TARAF DA ATATÜRK'E SIĞINIYOR"

Ahmet Hakan yazısında tarafların kullandığı söylemlere de dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında "Atatürk'ün partisini pavyon masalarında meze yapamazsınız" sözlerini kullandığını hatırlatan Hakan, Özgür Özel'in ise Anıtkabir'e yürüyüş çağrısı yaptığını belirtti.

Her iki tarafın da siyasi meşruiyetini Atatürk üzerinden kurmaya çalıştığını ifade eden Hakan, CHP içindeki mücadelenin semboller ve söylemler üzerinden de sürdüğünü kaydetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINA DİKKAT ÇEKEN YORUM

Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun beklediğinden daha etkili bir performans sergilediğini belirten Hakan, özellikle yolsuzluk ve hırsızlık iddialarını öne çıkardığı bölümlerin dikkat çektiğini ifade etti.

Buna karşılık CHP içerisine sızan FETÖ yapılanmalarına ilişkin sözlerinin netleştirilmediğini belirten Hakan, "FETÖ'cülerin partiye sızdığını söyledi ancak neyi kastettiği anlaşılmadı. Konu muallakta kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ YUHLATMAMASI ÖNEMLİYDİ"

Ahmet Hakan'ın yazısında öne çıkardığı bir diğer nokta ise Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki üslup oldu.

Özgür Özel'in mitinginde kendisine yönelik sert sloganlar atılmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun kürsüden Özgür Özel'i hedef almamasını olumlu bulan Hakan, bunun parti içi gerilimin daha da büyümesini engelleyen önemli bir tavır olduğunu ifade etti.

"OLAN CHP'YE OLUYOR"

Yazısının sonunda CHP'deki tabloyu değerlendiren Ahmet Hakan, parti içerisindeki karşılıklı restleşmelerin CHP'ye zarar verdiğini savundu.

Partinin bölünme ve parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Hakan, yaşanan sürecin sonunda en büyük zararı CHP'nin kurumsal yapısının gördüğünü ifade etti.