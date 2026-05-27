Türkiye'ye müjde: Kuyular açıldı, peş peşe petrol fışkırdı
Türkiye'ye müjde: Kuyular açıldı, peş peşe petrol fışkırdı

Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Son yapılan sondaj faaliyetlerinden güzel haber geldi. Kuyulardan ardı ardından petrol fışkırdı.

Batman Çağdaş'ta yer alan habere göre, Bu yılın başlarında TPAO’nun keşfettiği Çalıdüzü petrol sahası umut veriyor. 13 Kuyuda günde 2500 varil petrol üretimi elde ediliyor. 29 Gravite’deki kaliteli petrol üretimi için kalıcı dolum istasyonu da kuruluyor.

Batman-Siirt il sınırındaki Kurtalan ilçesine 21 km uzaklıktaki Toytepe köyü yakınlarındaki Çalıdüzü sahasında geçen yılın son ayları ile bu ayların ilk ayları arasında açılan kuyularda peş peşe petrol fışkırdı.

Daha önce geçici dolum istasyonu kuran TPAO, petrol artışıyla birlikte sahada kalıcı stok tanklarına yönelik çalışma başlattı.

Yerli ve yabancı petrol firmaları, Çalıdüzü’nde petrol sondaj arama çalışmalarını hızlandırdı. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’ne ait petrol sahasında TPIC başta olmak üzere yerli petrol firmalarının yanı sıra yabancı firmalar da açtıkları yeni sondaj kuyuları sahada umut veriyor.

Yeni sondaj sahalarının açıldığı bölgede; daha önce mera alanının korunması için de köy sakinleri, TPAO yöneticilerine başvuruda bulunmuştu. Köylüler, petrol arama çalışmalarında işsiz gençlerin çalışması için petrol arayan firmalara da çağrıda bulunmuştu.

Yorumlar

islam kartalı

haydi inşalah rabbim devamını nasib etsin
