CHP'de rüşvet çarkı deşifre oldu! CHP'li Veysi Uyanık'tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e şok suçlamalar
CHP'de rüşvet çarkı deşifre oldu! CHP'li Veysi Uyanık'tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e şok suçlamalar

CHP eski Muş İl Başkanı Veysi Uyanık, parti içindeki kirli para ilişkilerini, delege pazarlıklarını ve rüşvet çarkını belgeleriyle birlikte savcılığa ihbar ederek ortalığı yangın yerine çevirdi. İmamoğlu ve ekibinin genel başkanlığı ele geçirmek için paraları havada uçuşturduğunu, delegelere yüz binlerce lira ve market kartları dağıtıldığını itiraf eden Uyanık, CHP lideri Özgür Özel'in "Dosya boş" iddialarına meydan okudu.

Kirli tezgahın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başladığını belirten CHP'li Veysi Uyanık, CVK Otel'de yapılan gizli toplantıyı ifşa etti.

İmamoğlu'nun kendisine "Bu değişimi yapmalıyız, bir şey olursa Özgür Karabat ile çözeceksin" dediğini aktaran Uyanık, Ankara'da kurulan korsan ofislerde delege imzalarını parayla satın almak için adeta ihale açıldığını söyledi. TBMM'deki milletvekili odasında Özgür Karabat ile pazarlığa oturduğunu itiraf eden Uyanık, delege başına 200 bin liraya anlaştıklarını, paraların, iş vaatlerinin ve ihalelerin havada uçuştuğunu, harcamaların ise su gibi aktığını rezil rüsva ifadelerle gözler önüne serdi.

Savcılık Dosyası Bomba Dolu: Dekontlar ve Kameralar Ortaya Çıktı

Kirli ilişkilerin her taraftan aktığını görerek savcılığa koştuğunu belirten Uyanık, rüşvet çarkının tüm delillerini adalete teslim ettiğini duyurdu. TBMM odalarında teslim alınan paraların Tandoğan'daki bir kafede kameralar önünde delegelere 20'şer bin lira şeklinde dağıtıldığını, Veli Ağbaba'nın ise delege satın almak için kendi şahsi hesabından Ziraat Bankası'na 60 bin lira gönderdiğine dair dekontun savcılık dosyasına girdiğini açıkladı. Bununla da yetinilmeyip İBB ve İSKİ koordinatörleri vasıtasıyla evine kadar 1,5 milyon liralık market kartları gönderildiğini itiraf eden eski il başkanı, CHP üst yönetiminin bu organize rüşvet ağı karşısında sessizliğe gömüldüğünü belirterek "Gelin benim iddialarımı çürütün" sözleriyle hodri meydan dedi.

Fatih Ahmet Akıncı'dan gündemi sarsacak iddia: Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu o ismi öldürdü
Gürsel Tekin'den Özgür ve Ekrem'in kirli çarkına yaylım ateşi
Ekrem İmamoğlu tekmelemişti! Ecdadın huzuruna ziyaretçi akını...
Küresel güçlerin Ekrem İmamoğlu projesi deşifre oldu! Kirli planı adım adım devreye soktular
