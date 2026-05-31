Aydın'da Kurban Bayramı'nda bir ilk

Kurban Bayramı dolayısıyla Aydın genelindeki özel geçici kesim alanlarında halk sağlığını korumak ve gıda güvenliği standartlarını en üst seviyeye çıkarmak adına önemli bir yeniliğe imza atıldı. Aydın Veteriner Hekimleri Odası'nın koordinasyonunda bu yıl ilk defa hayata geçirilen "yetkili ve sözleşmeli veteriner hekim uygulaması" kapsamında, belirlenen hijyen ve toplum sağlığı şartlarına uymayı taahhüt ederek odaya başvuru yapan özel kesim alanlarına uzman veteriner hekimler atandı. Devreye alınan bu sistemle birlikte kurbanlıkların kesim öncesindeki genel sağlık durumları incelendi, kesim işlemi sırasında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi ve son aşamada et ile karkas muayeneleri hekimler tarafından detaylı bir şekilde yapıldı.

Sahadaki çalışmaların sorunsuz ve oldukça verimli bir biçimde tamamlandığını belirten Aydın Veteriner Hekimleri Odası yetkilileri, uygulamanın önemine dikkat çekerek kamuoyuyla şu açıklamayı paylaştı:

"Kurban Bayramımızda halk sağlığımız için sahadaydık. Özel geçici kurban kesim yerlerinde gıda güvenliği ve hijyen standartlarını üst seviyelere taşımak adına, Aydın Veteriner Hekimleri Odası tarafından yetkilendirilen ve görevlendirilen veteriner hekimlerden oluşan 'Yetkili ve Sözleşmeli Veteriner Hekim Sistemi' ilimizde ilk kez hayata geçirilmiş ve başarıyla uygulanmıştır. Odamızın koordinasyonuyla hayata geçirilen bu sistemle, odamıza başvuruda bulunan tüm özel geçici kurban kesim yerlerinde oda üyesi veteriner hekimlerimizin yetkilendirilmesi odamızca yapıldı. Odamız, 'Kontrollü, Sağlıklı ve Güvenli Kurban' hizmeti sunmak isteyen özel kesim yerlerine, hijyen standartlarımızı ve halk sağlığı önceliklerimizi kabul etmeleri şartıyla veteriner hekim yetkilendirmiştir. Bu uygulama ile halkımızın sağlıklı kurban etine ulaşması ve herhangi bir şüpheli durumda veteriner hekime daha hızlı, kolay ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi hedeflenmiştir. Kurban Bayramı, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından en kritik dönemlerden biridir. Zoonozlar ile mücadelede önemli bir nokta ve gıda güvenliği zincirinin en önemli halkası olan kesim aşamasını daha güvenli ve sağlıklı hale getirmeyi amaçladık. Odamızca yetkilendirilen veteriner hekimlerimiz, özel kesim yerlerinde, kesim öncesi sağlık kontrolleri, hijyen denetimleri ve kesim sonrası karkas, et muayenelerini titizlikle yürütmüştür. Bu kontroller ile, ilimizde özel geçici kurban kesim yerlerinde veteriner hekimlerimizin muayene ederek uygun bulduğu binlerce kurbanlık hayvan sağlıklı şekilde kesilmiş, kesim öncesi ve sonrası karkas ve et muayeneleri titizlikle gerçekleştirilmiştir. İlimizde hayata geçirilen bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşmasını halk sağlığımız adına temenni ediyoruz. 'Hayvan Sağlığı, Halk Sağlığıdır' düsturuyla yürüdüğümüz bu yolda, tüm meslektaşlarımızın özverili çalışmaları için teşekkür ederiz"