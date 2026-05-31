Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı! Eşine 'tosbağa' dedi, pahalıya patladı! Hakaret eden eş ağır kusurlu bulundu
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşler arasındaki boşanma davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eşine "tosbağa" ve "kedi" diyerek psikolojik şiddet uygulayan, sadakat yükümlülüğünü ihlal eden kocayı "ağır kusurlu" bulan yüksek mahkeme, yerel mahkemeden Yargıtay'a uzanan ve tek celsede bitmeyen uzun soluklu hukuk mücadelesinde Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat hükmünü oy birliğiyle onadı.