  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polislere direnip parti binasını tahrip eden Özel taraftarı böyle sordu! “Sizde utanma yok mu? Burayı nasıl bu hale getirdiniz?” Liste açıklandı: İşte il il bayram namazı saatleri! "Mutlak butlan" kararı CHP Genel Merkezi girişine asıldı AK Partili Özkaya teşhisi koydu: Dünyanın en büyük hırsızı... Bakan Çiftçi'den dev başarı! 100 günde 50 bin operasyon CHP içindeki ‘gölge ağ’ ifşa oldu Şi Cinping, Trump’a neden bağırdı? YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması: Cumhurbaşkanımız buna izin vermemiştir Yarkadaş’tan Mahmut Tanal’a ‘arşiv’li yaylım ateşi! 'Niye ağlıyorsun?' Afrika Birliği'nin 63. kuruluş yıl dönümü Türkiye’den Afrika günü kutlaması
Gündem Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı! Kurban eti nasıl muhafaza edilir?
Gündem

Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı! Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı! Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

Kurban Bayramı’nda kesilen etin doğru şekilde saklanması, hem lezzet hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Kurban etinin ne zaman dolaba konulması gerektiği ve saklama koşulları ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Uzmanlar, yeni kesilen etin hemen dolaba konulmasının doğru olmadığını belirterek dinlendirme sürecine dikkat çekiyor. Peki bu durumda kurban eti nasıl saklanır, ne zaman dolaba konur? İşte detaylar;

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR, KESİLDİKTEN SONRA NE ZAMAN DOLABA KONUR?

Kurban kesildikten sonra etin hemen buzdolabına veya dondurucuya konulması önerilmez. Öncelikle etin kendi sıcaklığını atması ve dinlenmesi gerekir.

 

Genel olarak kurban eti, kesimden sonra serin ve gölge bir ortamda 5–6 saat kadar dinlendirilmelidir. Bu süreçte etin "ölüm katılığı" olarak bilinen rigor mortis evresini geçirmesi sağlanır ve daha yumuşak bir yapı kazanır.

Dinlenme süreci tamamlandıktan sonra etler parçalanarak buzdolabına veya derin dondurucuya yerleştirilmelidir. Buzdolabında saklanacak etler kısa sürede tüketilmeli, uzun süreli saklama için ise -18 derece dondurucular tercih edilmelidir.

 

Ayrıca etlerin poşetlere tek kullanımlık porsiyonlar halinde konulması, çözündürme ve kullanım sırasında kolaylık sağlar. Sağlıklı saklama koşulları sayesinde kurban eti hem tazeliğini korur hem de güvenli şekilde tüketilebilir.

Bu hata mideyi yoruyor! Kurban eti pişirirken bunu yapmayın
Bu hata mideyi yoruyor! Kurban eti pişirirken bunu yapmayın

Sağlık

Bu hata mideyi yoruyor! Kurban eti pişirirken bunu yapmayın

AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

Gündem

AK Partili belediye hizmette öncü! Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım

Dolandırıcıların kurbanı oldu Sahte MHRS randevu linkine 20 bin kaptırdı
Dolandırıcıların kurbanı oldu Sahte MHRS randevu linkine 20 bin kaptırdı

Yerel

Dolandırıcıların kurbanı oldu Sahte MHRS randevu linkine 20 bin kaptırdı

Kurban pazarının şampiyonu! 1 ton 200 kiloluk ‘Çakır’ 525 bin liradan alıcılarını bekliyor
Kurban pazarının şampiyonu! 1 ton 200 kiloluk ‘Çakır’ 525 bin liradan alıcılarını bekliyor

Gündem

Kurban pazarının şampiyonu! 1 ton 200 kiloluk ‘Çakır’ 525 bin liradan alıcılarını bekliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23