Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı! Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

Uzmanlar, yeni kesilen etin hemen dolaba konulmasının doğru olmadığını belirterek dinlendirme sürecine dikkat çekiyor. Peki bu durumda kurban eti nasıl saklanır, ne zaman dolaba konur? İşte detaylar;

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR, KESİLDİKTEN SONRA NE ZAMAN DOLABA KONUR?

Kurban kesildikten sonra etin hemen buzdolabına veya dondurucuya konulması önerilmez. Öncelikle etin kendi sıcaklığını atması ve dinlenmesi gerekir.

Genel olarak kurban eti, kesimden sonra serin ve gölge bir ortamda 5–6 saat kadar dinlendirilmelidir. Bu süreçte etin "ölüm katılığı" olarak bilinen rigor mortis evresini geçirmesi sağlanır ve daha yumuşak bir yapı kazanır.

Dinlenme süreci tamamlandıktan sonra etler parçalanarak buzdolabına veya derin dondurucuya yerleştirilmelidir. Buzdolabında saklanacak etler kısa sürede tüketilmeli, uzun süreli saklama için ise -18 derece dondurucular tercih edilmelidir.

Ayrıca etlerin poşetlere tek kullanımlık porsiyonlar halinde konulması, çözündürme ve kullanım sırasında kolaylık sağlar. Sağlıklı saklama koşulları sayesinde kurban eti hem tazeliğini korur hem de güvenli şekilde tüketilebilir.