Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!

Sosyal medyada yöneltilen bir iddiaya göre, Özel'in kızı İpek Özel'in, FETÖ'nün adeta en büyük eğitim ve militan devşirme üssü olarak bilinen meşhur Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında bu okul tarafından ödüllendirildiği ortaya çıktı. O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de bizzat katıldığı bu ödül töreninin, terör örgütünün amiral gemisi Zaman gazetesinde manşetlere taşınarak Özel'i parlatma operasyonunun bir parçası olarak kullanıldığı belgelendi.

Gülen'in Alçıdan Eli Önünde İhanet Yemini

Özgür Özel ve ailesinin kök saldığı Yamanlar Koleji, sıradan bir eğitim kurumu olmanın çok ötesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışına kaçmadan önce en mahrem görüşmelerini gerçekleştirdiği ve örgütün temellerinin atıldığı karanlık bir yuva olarak biliniyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bu okulda yapılan aramalarda, terörist elebaşının alçıdan yapılmış elinin bulunduğu gizli bir oda ifşa edilmişti. Okuldan yetiştirilen askeri öğrencilerin ve militanların, örgüte bağlılık yemini edip himmet sözü verdikten sonra bu alçı eli öpüp başlarına koydukları fotoğraflar devletin radarına takılmıştı.

Fonlu Medyanın Parlatma Operasyonu ve Emniyetteki Skandal Ziyaret

Karanlık yapının Özgür Özel'i parlatma sevdası sadece Zaman gazetesiyle de sınırlı kalmadı. Örgütün algı ve operasyon bülteni olan, daha sonra kapatılan Taraf gazetesi de 31 Mart 2015'teki nüshasında, CHP'deki ön seçim haberini bahane ederek manşetinde adeta Özel'in reklamını yaptı. Özellikle 17-25 Aralık kumpas sürecinde hükümeti devirmek için FETÖ argümanlarıyla meydanlarda adeta militan gibi propaganda yapan Özgür Özel'in, hain darbe girişiminden sadece 8 ay önce Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gözaltındaki FETÖ'cüleri ziyaret ettiği skandal görüntüler yeniden gündeme oturdu.

O dönem kameralar karşısına geçerek eli kanlı terör örgütünü aklamaya çalışan Özgür Özel, "FETÖ terör örgütü diye Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün emniyette bu tutukluları ziyaret ediyoruz" diyerek teröristlere nasıl siper olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmişti. CHP liderinin arşivinden fışkıran bu ihanet vesikaları, partinin başındaki ismin kimler tarafından dizayn edildiğini bir kez daha kanıtladı.