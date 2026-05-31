Narkotik köpeği mezuniyet töreninde tümamiralin cebine saldırdı, sebebi ortalığı karıştırdı
Şili Donanması ve Gümrük Teşkilatı'nın köpekli timler için ortaklaşa düzenlediği mezuniyet töreni, ülke gündemine oturan bir olaya sahne oldu. Uyuşturucu tespiti üzerine eğitilen yeni mezun bir narkotik köpeği, resmi geçit sırasında aniden kontrolden çıkarak töreni izleyen Şili Donanması’nda görevli bir tümamiralin üzerine atladı. Güçlükle uzaklaştırılan köpeğin amiralin pantolon cebini boydan boya yırtması, ülkede "Cebinde ne vardı?" tartışmalarını ve iddiaları beraberinde getirdi.

Şili'de, 7 Mayıs'ta gerçekleşen ancak görüntülerinin yeni ortaya çıkmasıyla bir anda ülke gündemine oturan olay, trajikomik bir kaza olmanın ötesinde askeri disiplin ve çeşitli iddiaları gündeme getirdi.
Şili Donanması ve Gümrük Teşkilatı'nın ortaklaşa düzenlediği zorlu bir eğitim sürecini tamamlayan köpekli timler için resmi bir mezuniyet töreni düzenlendi. Her şey askeri protokole uygun ilerlerken, yeni mezun köpeklerden birinin sıra dışı hamlesi törendeki tüm ciddiyeti bir anda bozdu.

Tören alanında protokolün önünden geçiş yapıldığı sırada, uyuşturucu tespiti konusunda uzmanlaşmış özel eğitimli köpeklerden biri aniden kontrolden çıktı. Yanındaki eğitmeninin tasmasını tutmasına rağmen hızla ileri atılan K9 cinsi narkotik köpeği, doğrudan töreni izleyen Şili Donanması’nda görevli bir tümamirali hedef aldı.
Yüksek rütbeli askerin üzerine zıplayan köpek, dişlerini tümamiralin üniformasına geçirdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan arbedede köpek, görevliler tarafından güçlükle uzaklaştırılmadan hemen önce tümamiralin pantolon cebini boydan boya yırtıp kopardı. Olayın ardından neye uğradığını şaşıran tümamiral, törene katılan diğer askeri yetkililerin ve personelin araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı.

"CEBİNDE NE VARDI?" TARTIŞMASI ÜLKEYİ SALLADI

Yaşanan bu beklenmedik anın görüntüleri kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.
Uyuşturucu bulmak üzere eğitilmiş bir köpeğin neden özellikle üst düzey bir komutanın cebine bu denli agresif bir saldırı gerçekleştirdiği konusu, hem mizah malzemesi oldu hem de çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları, amiralin uyuşturucu kullandığını iddia etti.
Şili askeri yetkilileri ve Donanma Komutanlığı ise olayda amiralin yaralanıp yaralanmadığı ya da cebinde köpeğin dikkatini çekecek ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapmadı.

