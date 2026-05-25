Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya Ömer Faruk Yürür'ün
Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya Ömer Faruk Yürür'ün

Almanya’da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, altın madalya elde etti.

Almanya’da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, altın madalya elde etti. Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ömer Faruk Yürür, kumite 75 kilo finalinde Fransa’dan Kilian Cizo ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 6-0 kazanan ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu. Yürür, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kariyerinin büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini aktardı. Yaklaşık 7-8 aydır yoğun bir şekilde çalıştığını kaydeden milli sporcu, “Hepsi bu altın madalya için. Her zaman ülkem adına en iyi zaferleri elde etmek için çabaladım. Bu madalya hem rüyalarıma hem kabuslarıma girmişti.

Avrupa Şampiyonası ile ilgili o kadar çok rüya görüyordum ki her gün anneme anlatıyordum. Sonunda gerçekleşti. Çok mutluyum. Zaten Fransız rakibimi tanıyordum. İyi bir şekilde analiz ettik, gerekeni yaptık ve madalya bizim oldu” ifadelerini kullandı. Yürür, bugün çıkacakları takım finali için de büyük heyecan duyduklarını sözlerine ekledi.

 

