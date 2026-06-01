Çin, dev posta merkezinde insansı robotlar çalıştırıyor

Çin, lojistik ve posta altyapısında insan benzeri robotları devreye alarak otomasyon kapasitesini daha da büyütüyor. Guangzhou Posta Merkezi’ne bağlı Jianggao lojistik tesisinde kullanılmaya başlanan yeni nesil insansı robotlar, özellikle yüksek hacimli gönderi trafiğinde dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Guangdong eyaletinde bulunan tesis, ülkenin en yoğun posta ağlarından biri olarak öne çıkıyor. Günlük ortalama 6,5 milyon posta ve kargo gönderisinin işlendiği merkezde, yoğun dönemlerde bu rakamın 10 milyonun üzerine çıktığı belirtiliyor.

SAATTE 1.200 PAKET AYIKLAYABİLİYORLAR

Tesiste devreye alınan insansı robotların saatte 1.200 paket işleme kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Bu sistemle birlikte, özellikle yoğun iş akışının yaşandığı dönemlerde insan müdahalesinin azaltılması ve operasyonların daha kesintisiz yürütülmesi hedefleniyor.

Yayımlanan görüntülerde robotların konteynerlerden paketleri alarak ayıklama hatlarına yerleştirdiği görülüyor. Aynı sistem içinde sürücüsüz forkliftlerin de yük taşıdığı ve mevcut robotik altyapıyla koordineli çalıştığı ifade ediliyor.

MEVCUT DEPO DÜZENİNE UYUM SAĞLIYOR

İnsansı robotları öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, insanların çalıştığı ortamlara uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmış olmaları. Geleneksel endüstriyel robotların çoğu sabit görevler için kurulan sistemlerden oluşurken, insansı robotlar mevcut depo düzeninde büyük değişikliğe gerek kalmadan görev yapabiliyor.

Bu sayede robotların depo içinde hareket edebildiği, paketleri tanıyabildiği, raflar ve taşıma kafesleriyle etkileşime girebildiği ve ihtiyaca göre farklı görevler üstlenebildiği belirtiliyor.

LOJİSTİKTE TAM OTONOMİ HEDEFİ

Çin’in bu adımı, lojistik sektöründe tam otomasyona doğru ilerleyen yeni dönemin işareti olarak görülüyor. Depolar ve posta merkezleri günün 24 saati çalışırken, e-ticaret hacmindeki büyüme de her yıl daha fazla paketin işlenmesini zorunlu kılıyor.

Bu nedenle paketleri tanıyabilen, taşıyabilen ve ayıklayabilen otonom robotların işletme maliyetlerini azaltma ve kapasiteyi artırma potansiyeli taşıdığı değerlendiriliyor. Guangzhou’daki uygulama da bu dönüşümün sahadaki en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Buna karşın uzmanlar, insansı robotların uzun vadeli dayanıklılığı, bakım maliyetleri ve gerçek operasyon koşullarında daha basit robotik sistemlere göre ne ölçüde avantaj sağlayacağı konusunda bazı soru işaretlerinin sürdüğüne dikkat çekiyor.

Çünkü insansı robotlar, sabit endüstriyel otomasyon çözümlerine kıyasla daha karmaşık mekanik yapılara ve daha yüksek maliyetlere sahip. Buna rağmen Çin’in posta ve lojistik altyapısında bu sistemleri sahaya indirmesi, otomasyon yarışında yeni bir eşiğe geçildiğini gösteriyor.