Türkiye'ye skandal Eurofighter uyarısı: Bir şey yapmaya cüret etmeden önce defalarca düşünmeliler

SON DAKİKA
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan Hava Kuvvetleri (GEA) Komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis katıldığı bir yayında Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Hava Kuvvetleri (GEA) Komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis, STAR Central Greece televizyonuna yaptığı çarpıcı açıklamalarda hem Türkiye’yi alçakça tehdit ederken adalardaki savunma sistemlerinin geri çekildiğine dair iddiaları yalanladı.

Ege’deki askeri denge ve Türkiye’nin gelecekteki Eurofighter savaş uçağı alımları hakkında konuşan Grigoriadis, Yunanistan’ın teknolojik olarak üstün olduğunu iddia etti:

“Sayısal olarak birbirimize çok yakın olsak da, Hava Kuvvetlerimiz şu anda daha iyi sistemlere sahip olduğu için üstün durumdadır. İnsan kaynağımızdan bahsetmiyorum bile; bu durum NATO tatbikatlarında ve eğitimlerde zaten kanıtlanıyor.

. Hiçbir rakibi küçümsemiyorum, yine de rakibimiz bir şeye cüret etmeden önce iki kez değil, çok daha fazla kez düşünmek zorundadır. Hava Kuvvetleri’nin şu an sahip olduğu ateş gücü, ülkenin güvenliğini garanti edecek düzeydedir.”

Yunanistan'ın Avrupa'nın ikinci büyük hava kuvvetlerine sahip olduğu iddiasını ortaya atan Grigpriadis, “Sadece uçan personelimiz değil, uçakların bakımını yapan teknik ekibimiz de çok iyi. Hava savunma sistemlerimizde de ne kadar başarılı olduğumuzu gösterdik; tabiri caizse üçte üç yaptık, üç füzeyle üç hedefi vurduk. Komşunun Eurofighter uçakları dahil gelecekteki savunma tedariklerini yakından takip ediyoruz. Alacakları uçağı uzun yıllardır zaten çok iyi tanıyoruz. Ancak dediğim gibi, bir şey yapmaya cüret etmemeliler.” dedi. KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ

Yorumlar

Mustafa senoglu

Cok korktuk titriyoruz.Sikletlerinin yanina git.

misafir

Tedbirlilik iyidir.Düşmanlık düşüncesi iyi değildir.
