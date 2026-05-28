Türkiye'ye skandal Eurofighter uyarısı: Bir şey yapmaya cüret etmeden önce defalarca düşünmeliler

Yunanistan'ın Avrupa'nın ikinci büyük hava kuvvetlerine sahip olduğu iddiasını ortaya atan Grigpriadis, “Sadece uçan personelimiz değil, uçakların bakımını yapan teknik ekibimiz de çok iyi. Hava savunma sistemlerimizde de ne kadar başarılı olduğumuzu gösterdik; tabiri caizse üçte üç yaptık, üç füzeyle üç hedefi vurduk. Komşunun Eurofighter uçakları dahil gelecekteki savunma tedariklerini yakından takip ediyoruz. Alacakları uçağı uzun yıllardır zaten çok iyi tanıyoruz. Ancak dediğim gibi, bir şey yapmaya cüret etmemeliler.” dedi. KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ