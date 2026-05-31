Küresel güçlerin Ekrem İmamoğlu projesi deşifre oldu! Kirli planı adım adım devreye soktular

Sosyal medyada SabriAmca1453 nickli sayfa tarafından paylaşılan şok analizlere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen sinsi planın, Türkiye'yi hedef alan yeni nesil bir vesayet rejimi denemesi olduğu ortaya çıktı. Eskiyen vesayet planlarının etkisiz kalmasının ardından Batı tarafından fonlanan bu kirli tezgah, Türkiye'yi yeniden ABD ve Avrupa eksenine köle yapma amacını taşıyor.

Milli iradeyi 15 Temmuz hain darbe girişimiyle, askeri müdahaleyle ve terör örgütleriyle teslim alamayan küresel güçler, Türkiye'nin coğrafi ve tarihi güç sıçramasını engellemek için yeni bir sinsi yönteme başvurdu. Batı'nın çıkarlarına hizmet edecek, tarih ve coğrafya bilinci olmayan, kolay yönetilebilir ve Batı kompleksiyle yoğrulmuş bir model arayışına giren şer odaklarına, içerideki istihbarat ortakları Ekrem İmamoğlu'nu sundu. Venezuela, Ukrayna ve Gürcistan'da uygulanan hazır kaos modelleri, sınırsız para gücü ve olağanüstü medya desteğiyle bu kez İstanbul üzerinden Türkiye'ye karşı sahneye itildi.

Önce CHP'ye İç Darbe Yaptılar, Sırada Türkiye Var

"İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" stratejisiyle hareket eden malum proje mimarları, ilk etapta Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir ihanet şebekesi kurarak CHP'yi içeriden ele geçirdi. Sınırsız para gücü ve delege oyunlarıyla CHP'de gerçekleştirilen bu iç darbenin ardından, yerel seçimlerin de kazanılmasıyla Türkiye'yi teslim alma planında adeta vites artırıldı. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devlet sürekliliğini ayakta tutan milli genetiği tasfiye etmeyi hedefleyen bu yeni nesil vesayet projesi, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Karabağ ve Libya'da gösterdiği küresel şahlanışı durdurarak ülkeyi yeniden Avrupa başkentlerinden yönetilen piyon bir devlete dönüştürmeyi amaçlıyor.