Yunanistan çok bozulacak! Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı!
ABD'de yayın yapan askeri analiz kuruluşu Global Firepower, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeleri sıraladı. İşte dünyanın en güçlü deniz kuvvettleri...
20- MEKSİKA
19- FİNLANDİYA
18- FRANSA
17- UKRAYNA
16- İSPANYA
15- YUNANİSTAN Toplam Varlıklar: 186 Toplam Tonaj: 215.808 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 0 Helikopter Taşıyıcıları: 0 Fırkateynler: 14 Korvetler: 0 Denizaltılar: 9 Devriye Gemileri: 45 Mayın Savaşı Gemileri: 3
14- TÜRKİYE DENİZ KUVVETLERİ Toplam Varlıklar: 192 Toplam Tonaj: 349.739 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 0 Helikopter Taşıyıcıları: 1 Fırkateynler: 17 Korvet Sayısı: 9 Denizaltılar: 14 Devriye Gemileri: 40 Mayın Savaşı Gemileri: 11
13- KOLOMBİYA
12- GÜNEY KORE
11- MYANMAR
10- SRİ LANKA
9- İSVEÇ
8- İTALYA
7- TAYLAND
6- KUZEY KORE
5- ENDONEZYA
4- HİNDİSTAN
3 - ABD Toplam Varlıklar: 465 Toplam Tonaj: 8.265.799 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 11 Helikopter Taşıyıcıları: 9 Muhripler: 83 Fırkateynler: 0 Korvet Sayısı: 27 Denizaltılar: 66 Devriye Gemileri: 0 Mayın Savaşı Gemileri: 4
2- RUSYA Toplam Varlıklar: 747 Toplam Tonaj: 1.426.539 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 1 Helikopter Taşıyıcıları: 0 Muhripler: 13 Fırkateynler: 12 Korvet Sayısı: 79 Denizaltılar: 66 Devriye Gemileri: 70 Mayın Savaşı Gemileri: 45
1- ÇİN Toplam Varlıklar: 841 Toplam Tonaj: 3.192.411 ton Gemi ve Unsur Dağılımı Uçak Gemileri: 3 Helikopter Taşıyıcıları: 4 Muhripler: 53 Fırkateynler: 46 Korvet Sayısı: 50 Denizaltılar: 61 Devriye Gemileri: 150 Mayın Savaşı Gemileri: 36
