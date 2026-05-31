Harvard Tıp’ın mezuniyet törenine damga vuran sözler! Üniversite yönetiminin maskesini indirdi

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde kürsüye çıkan Dr. Leen Ezzeddine, akademik kurumların küresel krizler karşısındaki tutumunu sert dille eleştirdi ve zulüm altındaki Müslümanlara karşı sessiz kalınması yönünde kendilerine telkin yapıldığını anlattı. Harvard Tıp Fakültesi’nden başarıyla mezun olan Ezzeddine, törende yaptığı konuşmada tıp etiği, sağlıkta eşitlik ve insan hakları vurgusu yaptı. Genç hekim, özellikle Filistin ve Lübnan’da yaşanan insani krize ve sivillerin durumuna dikkat çekti.

Dr. Ezzeddine, eğitim hayatı boyunca insan onuru, yaşam hakkı ve sağlık hizmetlerine adil erişim gibi kavramları detaylıca öğrendiklerini belirtti. Ancak küresel ölçekteki krizlerde kurumların bu ilkelere sadık kalmadığını ifade etti. Ezzeddine, tıp eğitimindeki teorik söylemler ile gerçek dünyadaki uygulamalar arasındaki çelişkiye vurgu yaptı.

Harvard’a Filistin ve Lübnan tepkisi

Terör oluşumu İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Ezzeddine, sivillerin, hastaların ve sağlık çalışanlarının doğrudan hedef alındığı bir süreçten geçildiğini söyledi. Üniversite yönetiminin ve akademik çevrenin bu duruma karşı sessiz kaldığını savunan genç doktor, şu ifadeleri kullandı:

“Bize sıralarda sağlıkta eşitliği öğrettiler ancak dışarıdaki savaşta sessiz kalmamız istendi.”

Ezzeddine, bölgede gece gündüz çalışan meslektaşlarının ve masum insanların hedef alınması karşısında hekimlerin sessiz kalmasının beklenemeyeceğini ifade etti. Bu beklentinin tıp etiğiyle kesinlikle bağdaşmadığının altını çizdi. Konuşma, tıp dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.