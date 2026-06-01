Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Kritik başlıklar masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanıyor. İç ve dış politikadaki kritik gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda güvenlikten ekonomiye, diplomatik gelişmelerden terörle mücadeleye kadar birçok önemli başlık masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Kabine'nin en önemli gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye süreci olacak. İlgili komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılabilecek yeni yasal adımlar değerlendirilecek.

Güvenlik birimlerinin sahadan ileteceği raporlar doğrultusunda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son durum ele alınacak. Sürecin seyrine göre atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin takvimi de netleştirilecek.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR GÜNDEMDE

Toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyalarla ilgili kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Adalet ve güvenlik alanında yürütülen çalışmaların son durumu Kabine üyeleriyle paylaşılacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE BÖLGESEL GERİLİM

Dış politikada ise ABD ile İran arasında artan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Enerji güvenliği ve küresel ticaret açısından kritik öneme sahip bölgede yaşanabilecek gelişmeler karşısında Türkiye'nin atabileceği adımlar değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEMDE

Kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Karadeniz'de artan güvenlik riskleri de ele alınacak. Bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri değerlendirilecek.

EKONOMİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantının bir diğer önemli başlığı ekonomi olacak. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılırken, enflasyonla mücadele kapsamında atılması planlanan yeni adımlar da görüşülecek.

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programının sonuçları değerlendirilecek, piyasalardaki son durum ele alınacak.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR BEKLENİYOR

Yoğun gündemle gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek hem iç hem dış politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.