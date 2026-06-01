1 Haziran 2014: Muhammed Gadban'ın vefatı (Suriyeli Âlim)

1942 senesinde Şam’da doğdu. Lise ve üniversiteyi Suriye’de tamamladı. Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinden mezun oldu. Sudan Kur’an-ı Kerim Üniversitesi’nde Arap dilinde doktora yaptı. Suriye’de 1962-72 yılları arasında 10 yıl boyunca öğretmenlik yaptı.



Hicri 1377 yılından itibaren 35 yıl Suriye’ye girişi yasaklandı. Bu dönemde Suudi Arabistan’da üniversitede İslam tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Seksenli yıllarda Ürdün’de ve Bağdat’ta Suriye’nin hedefleri konusunda araştırmalarda bulundu. Siyasi konulardan çok ilmi ve kültürel konular ilgisini çekti. Kültürel konularda altmış civarında kitap çalışmaları oldu.







Siyer kitapları, İslam tarihi kitapları, kadın konusunda, İslam’ın siyasi yönüyle ilgili ve değişik birçok konuda; bazısı tercüme bazısı da telif olan çeşitli çalışmaları oldu. Sonra siyasi alanda çeşitli görevlerde bulundu. Seksenli yıllarda Müslüman Kardeşler Cemaatinin genel başkanlığını yaptı. Sonra Suriye Müslüman Kardeşler Cemaatinin şûra meclisine döndü ve son Suriye olaylarına kadar bu görevde bulundu.







Suriye’de siyasi yasaklı olduğu için Suudi Arabistan’da bulunan Gadban, uzun yıllar Um el-Kura Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Suudi Arabistan Fetva Meclisi’nde görev yaptı. Gadban, yaşadığı Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde tedavi gördüğü hastanede 1 Haziran 2014’te hayatını kaybetti.



Birçok alanda yayınlanmış kitabı olan Gadban’ın, Fıkhu’s-Sire, İslam’da Siyasi Antlaşma, Nebevi Hareket Metodu, Resulullah’ın Hayatı ve Metodu, Mekke’deki Kor Parçası gibi çok sayıda kitabı Türkçeye çevrilmiş, özellikle “Nebevi Hareket Metodu” ismiyle Türkçeye kazandırılan Hazreti Muhammed’in hayat metodunu konu alan kitabı onlarca baskı yaptı.







Peygamberimizin hayatını konu alan kitabı Fıkhu's-Sire adlı eseri 2000 yılında yılın siyer kitabı olarak seçildi.