Herkesi heyecan bastı: Batman'da petrol bombası
Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Batman'da önemli bir gelişme yaşandı. Kentte dev bir yatırımla yerin altına iniliyor.
TPAO, 32 milyon TL yatırımla Batman’ın Kurtalan ilçesinde bulunan saha içerisinde petrol arama çalışması yürütecek.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Batman ili, Kurtalan ilçesi Hırbaibrahim mevkiinde AR/TPO/K/L46-c3,c4 arama ruhsat no.lu sahada Saipbeyli-1 Petrol Arama Sondajı Projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
32 milyon TL değerindeki proje ile Proje kapsamında sahada ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Sondajda çatlatma metodu kullanılacak. Saipbeyli-1 sahasında tümü su bazlı üç farklı sondaj sıvısı çeşidi kullanılacak.
Faaliyet, bir arama sondajı faaliyeti olduğundan herhangi bir üretim söz konusu olmayacak. Kaynak: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
