Türkiye'den gündeme oturacak Rus petrolü kararı: Putin üzülecek
Son dönemde peş peşe enerji hamlelerine imza atan ve yerelde önemli keşifler yapan Türkiye, Rus petrolü ile ilgili yeni bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi.
Londra Borsalar Grubu (LSEG), Kpler ve ticari kaynakların verilerine göre Türkiye, Baltık ve Karadeniz limanlarından ithal ettiği Rus Urals petrolünü yaklaşık bir buçuk yılın en düşük seviyesine indirmeye hazırlanıyor.
Reuters’ın aktardığına göre, Kpler verileri Türkiye’nin Urals ham petrolü ithalatının bu ay günlük ortalama yaklaşık 161 bin varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini gösteriyor.
Bu rakam, Ocak-Nisan dönemindeki günlük 189 bin varil ve Mayıs 2025’teki günlük 302 bin varil ortalamasına kıyasla düşüşe işaret ediyor.
Londra Borsalar Grubu verileri, Türkiye’ye deniz yoluyla taşınan Urals petrolü ihracatının en az Ocak 2025’ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Bu düşüşün ise kısmen, Rusya ve Kazakistan’dan gelen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) petrol karışımına yönelik Türkiye ithalatındaki artışla dengelendiği belirtiliyor.
Bu gerileme, Körfez bölgesinden petrol arzının azalmasına rağmen gerçekleşirken, söz konusu durum küresel petrol fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı.
Türkiye, Akdeniz bölgesinde deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün en büyük ithalatçısı, dünya genelinde ise Hindistan ve Çin’in ardından üçüncü büyük Rus petrolü ithalatçısı konumunda bulunuyor. Türkiye’nin alımları büyük ölçüde Urals petrolüne dayanırken, diğer petrol türlerine ise sınırlı ölçüde başvuruluyor.
