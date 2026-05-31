Kapsül dokusunun kalınlaşması ve... Omuz ağrılarını hafife almayın

Omuz ağrılarını hafife almayın tavsiyesi geldi uzman hekimden...
İzmir’de yaşayan 57 yaşındaki Kadriye Harmancı’nın, 7 aydır yaşadığı omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle günlük yaşamı belirgin şekilde etkilenirken, yapılan değerlendirmelerde nadir görülen kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarından biri olan donuk omuz sendromu tespit edildi. Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur tarafından ultrason eşliğinde uygulanan hedefe yönelik girişimsel tedavi sonrası omuz hareket açıklığında artış gözlenen Kadriye Harmancı, fizik tedavi süreciyle günlük yaşam aktivitelerini daha rahat sürdürebilmeyi hedeflediğini söyledi. Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur ise omuz ağrılarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Erken dönemde teşhis edilirse uygun egzersiz ve fizik tedavi desteği alınması mümkün olur" dedi.
Omuz ekleminde ağrı ve hareket kaybıyla ortaya çıkan, günlük yaşamı ciddi ölçüde etkileyebilen donuk omuz sendromu; omuz çevresindeki kapsül dokusunun kalınlaşması ve sertleşmesi sonucu gelişiyor. Toplumda sık görülmeyen ancak tedavi edilmediğinde kişinin giyinme, saçını toplama, uzanma ve uyuma gibi temel hareketlerini dahi kısıtlayabilen hastalık, çoğu zaman travma, hareketsizlik ya da omuzdaki farklı rahatsızlıkların ilerlemesiyle ortaya çıkabiliyor.
İzmir’de yaşayan 57 yaşındaki Kadriye Harmancı da yaklaşık 7 ay boyunca omzundaki şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta zorlandı.
zellikle geceleri artan ağrıları nedeniyle uyumakta güçlük çeken Kadriye Harmancı, zamanla kolunu başına götüremediğini, dolaba uzanamadığını ve tek eliyle yaşamını sürdürmeye çalıştığını anlattı. Daha önce benzer şikayetleri diğer omzunda da yaşadığını belirten Kadriye Harmancı, kendisine tavsiye edilen fizik tedavi hareketlerini bu kez evde kendi uygulamaya çalışsa da bir sonuç alamadığını söyledi. Hareket ettirdikçe ağrısının arttığını ifade eden Kadriye Harmancı, "Yatamıyordum, kolumu kaldıramıyordum. Ev işlerini bile tek elimle yapmaya çalışıyordum. Daha önce fizik tedaviyle düzelmişti ama bu kez aynı şekilde geçmedi" dedi.
Uzunca bir süre donuk omuz nedeniyle hareket kısıtlığı yaşayan ve bu nedenle Medicana International İzmir Hastanesi’nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur’a başvuran Kadriye Harmancı, kendisine uygulanan hedefe yönelik tedavi sonrası kolunu hareket ettirmeye başladığını aktardı.
Kadriye Harmancı, "Eklem arasına ultrasonla bakarak iğne yaptılar. Ağrılarım daha var tabi ama çok şükür artık kolumu yukarı kaldırabiliyorum. Şimdi de fizik tedaviye başlayacağım" açıklamasını kaydetti.
Donuk omuzun çoğu zaman başka omuz problemlerinin ilerlemesiyle ortaya çıktığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, hastalığın özellikle omuzun uzun süre hareketsiz kalmasıyla daha da ağırlaşabildiğini söyledi.
Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "Donuk omuz aslında bir sonuçtur. Çoğu zaman küçük travmalar, zorlanmalar ya da tedavi edilmeyen omuz sıkışma sendromları sonrası gelişir. Zaman içinde omuz kapsülü kalınlaşır ve eklem hareketleri her yöne doğru kısıtlanır. Hastalar saçını bağlayamayacak, kıyafet giyemeyecek noktaya gelebilir" diye konuştu. Hasta Kadriye Harmancı’ya uygulanan tedavi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, omuz eklemine verilen sıvının eklem içindeki hareketliliği artırabildiğini, ancak tek başına işlemin yeterli olmadığını vurguladı.
Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "Tedavi sonrası omuz çevresindeki kasların yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Düzenli fizik tedavi ve doğru egzersiz yapılmazsa omuz yeniden işlev kaybına uğrayabilir. Amaç yalnızca ağrıyı azaltmak değil, omuzu günlük yaşamı sürdürebilecek şekilde yeniden hareketli hale getirmek" dedi.
Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, donuk omuz gelişimini önlemek için omuz ağrılarının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle omuzda ağrı başladıktan sonra hareketlerin kısıtlanmasına izin verilmemesi, erken dönemde uygun egzersiz ve fizik tedavi desteği alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, uzun süre hareketsiz kalmanın omuz kapsülünde sertleşmeye yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, bilinçsiz zorlayıcı hareketlerden kaçınmanın önemine dikkat çekti.
