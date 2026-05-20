Ekonomi
Ünlü banka tarih verdi: Dolar kuru 4,5 lira değişecek
Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininde değişikliğe gitmesi sonrası ünlü banka HSBC, 45 liralarda seyreden dolar kuru için 4,5 liralık değişimi işaret etti.

HSBC, son raporunda Türk Lirası’na yönelik tahminlerinde revizyona gitti. Banka, dolar/TL kurunda 48 olan yıl sonu tahminini 50 seviyesine yükseltti.

HSBC CEEMEA Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından hazırlanan raporda, revizyonun arkasındaki temel nedenler olarak, beklenenden yüksek seyreden enflasyon verileri ve genişleyen cari işlemler açığı gösterildi.

Rapora göre, 2026 yılının ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 oranında artış göstermesi, mevcut döviz politikası üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18'den yüzde 26'ya çıkarmış olması, dezenflasyon sürecindeki zorlukları ortaya koyuyor.

