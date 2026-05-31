  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan Türkiye'ye sessiz darbe: Bile isteye yaptılar AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi 'Biz masadayken alamazlar' diyorlardı: Ve kabul ettiler, Türkiye o savaş uçaklarını alıyor Dev hazine bulundu: Denizin dibinden altın fışkırdı Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a tatile koşan Türk vatandaşlarına uyarı: Sizlere çağrım şudur Hiç hesapta olmayan bir ülke Hürjet'i gözüne kestirdi: Türkiye'nin kapısını çalacaklar Ezber bozan gerçek! Tatlı patates mi normal patates mi daha sağlıklı? Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena! Fransa'dan haber var! Beşiktaş’tan 25 milyon euroluk kanat hamlesi! Ayrılık açıklaması yapıldı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, iki sene önce öldürülen Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile bir araya geldi. Görüşme sırasında dört kurumun ismini veren Ensarioğlu, yoksul öğrencilere istismar yapıldığını öne sürdü.

1
#1
Foto - AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi

2 yıl önce Van’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır'daki ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Ensarioğlu, "üniversitelerde organize istismar ağı" olduğunu ifade ederek çarpıcı iddialarda bulundu.

#2
Foto - AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi

Kameralar önünde yaptığı açıklama yapan Ensarioğlu, üniversitelerde istismar ağı bulunduğunu söyledi ve “İspatlarım” diyerek iddiasını bir adım ileriye taşıdı. Bu tür vakaların bir polis, bir asker, bir iki öğrencinin olayı olmadığını belirten Ensarioğlu, "Bu organize bir olaydır" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi

Ensarioğlu, söz konusu istismar ağının bölgedeki 5-6 üniversitede bulunduğunu belirterek, Kars Kafkas Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Munzur Üniversitesinin isimlerini verdi.

#4
Foto - AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi

İçerisinde polislerin de yer aldığı istismar ağının, yoksul ailelerin çocuklarını hedef aldığını söyleyen Ensarioğlu, öğrencilerin "Örgütçüsünüz" denilerek tehdit edildiğini ve istismara maruz bırakıldığını dile getirdi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sorel ile görüşmek istediğini ancak görüşmenin gerçekleşmediğini de anlatan Ensarioğlu, "O gün görüşseydi çok şey belki daha erken ortaya çıkabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi

Amida Haber'e konuşan Salim Ensarioğlu açıklamasında "Yalnızca Nizamettin'den (Kabaiş) duyduklarım (değil), daha önce de bölgesel olarak çalışmalarımda hep bu olay önüme çıktı. Yani burada, bir polisin, bir askerin veya iki tane öğrencinin olayı değil. Bu organize bir olaydır. Eline düşürdüğü kitleleri, puanları düşük olan, fakir aile çocukları… Özellikle 5-6 üniversitede; Kars’tır, Fırat Üniversitesidir, efendim Munzur Üniversitesidir, Van Üniversitesidir...

#6
Foto - AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi

Burada mağdur olan, ekonomisi iyi olmayan çocukları tehdit edip, 'Örgütçüsünüz, bilmem nesiniz' diyerek, ahlaksız polislerin bir kısmı —her kurumda ahlaksız insanlar olur, askerde de aynı şekilde var— bunlar eline düşürüp, üniversitedeki ahlaksız birkaç tane adamın desteğiyle ağına düşürüp istismar etmişler." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi

İddiasını ispatlayabileceğini kaydeden Ensarioğlu, şöyle devam etti: "Biri bana derse ki 'Sen bunu ispatlar mısın', evet ispatlarım. 4 yıl önce Tunceli'de bir kafede, Munzur Üniversitesinin bir Daire Başkanı dövülüyor gençler tarafından. Niye dövülüyor? 'Sen buradaki kızların telefonlarını asker, polise veriyorsun' diye kafede dövülüyor. Ve ben 4 yıl önce kalktım, o zaman Genel Başkan Meral Akşener'di, ondan da izin alarak Tunceli'ye gittim. Tunceli'ye yakın mesafede valiyi aradım. Yani o kadar bana anlatılmış ki, devletin valisine güvenmedim. Bir gün önce demedim 'Seni ziyarete geliyorum'. Çünkü o pisliğin içinde olanlar, birilerinin gelip araştırmasını istemezler. 10 kilometre kala valiyi aradım. Dedim 'Sayın Valim, ben seni ziyarete gelmek istiyorum. Ben Salim Ensarioğlu, eski devlet bakanı. Şu anda da İYİ Partinin Genel Başkan Yardımcısıyım'. Bana cevabı şu oldu; 'Ben operasyondayım'. 'Niye' dedim, 'Sen asker misin, polis misin?' Ne alakası var operasyonla? Niye? Görüşmek istemiyor. Çünkü biliyor, altı ıslak, bir şeyler için gidiyorum ve görüşmedi. Yani bu terbiyesizliktir, saygısızlıktır. O gün görüşseydi çok şey belki daha erken ortaya çıkabilirdi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğan

Üniversitede öğrencilerin istismar edilmesi sadece 4 üniversite ile sınırlı değil. Bu konu Türkiye’de ki bütün üniversitelerde var. Bir çok öğrenci öğretim üyelerince seks köledi haline getirilmekte ve en korkuncu sistematik olması. Örmek ODTÜ

Erçelik

Reis döneminde sayısı 76 olan üniversite sayısı neden 208 oldu. Bu eski kurumuş, çürük ve sadece kendisini besleyen sözde akademik ancak özde mafyatik sistemi eritmek için. O 76 sözde ilim ve bilim yaymakla görevli eski ve şimdiki dekanlarına bakın. Herşey ortada. Helal Başkan.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!
Gündem

Maske tamamen düştü! Özgür Özel'in FETÖ okullarındaki ödül töreninden gizli odalardaki ihanet yeminlerine kadar tüm kirli arşivi deşifre oldu!

Şaibeli kurultayda emaneten CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edil..
Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil
Dünya

Brezilya’dan Trump yönetimine sert cevap! Lula: Brezilya muz cumhuriyeti değil

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD’nin ülkesindeki iki suç çetesini “terör örgütü” listesine almasına sert tepki gösterd..
Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti
Gündem

Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramın son gününde soluğu, kurucusu olduğu partiyi sırtından bıçaklayanların yanında aldı. Der..
İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele
Gündem

İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, küresel ticaretin ve petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hür..
Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!
Gündem

Siyonistlerin ateşkes kalleşliğine ağır darbe! Hizbullah cephe hattında İsrail zırhlılarını ve tanklarını küle çevirdi!

Lübnan'ın güneyinde işgalci Siyonistlere karşı direnişini sürdüren Hizbullah, katil İsrail ordusunun ateşkes mutabakatını arsızca ihlal eder..
Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!
Gündem

Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!

Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı bugünkü yazısında, CHP kurultaylarına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23