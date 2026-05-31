AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi

İddiasını ispatlayabileceğini kaydeden Ensarioğlu, şöyle devam etti: "Biri bana derse ki 'Sen bunu ispatlar mısın', evet ispatlarım. 4 yıl önce Tunceli'de bir kafede, Munzur Üniversitesinin bir Daire Başkanı dövülüyor gençler tarafından. Niye dövülüyor? 'Sen buradaki kızların telefonlarını asker, polise veriyorsun' diye kafede dövülüyor. Ve ben 4 yıl önce kalktım, o zaman Genel Başkan Meral Akşener'di, ondan da izin alarak Tunceli'ye gittim. Tunceli'ye yakın mesafede valiyi aradım. Yani o kadar bana anlatılmış ki, devletin valisine güvenmedim. Bir gün önce demedim 'Seni ziyarete geliyorum'. Çünkü o pisliğin içinde olanlar, birilerinin gelip araştırmasını istemezler. 10 kilometre kala valiyi aradım. Dedim 'Sayın Valim, ben seni ziyarete gelmek istiyorum. Ben Salim Ensarioğlu, eski devlet bakanı. Şu anda da İYİ Partinin Genel Başkan Yardımcısıyım'. Bana cevabı şu oldu; 'Ben operasyondayım'. 'Niye' dedim, 'Sen asker misin, polis misin?' Ne alakası var operasyonla? Niye? Görüşmek istemiyor. Çünkü biliyor, altı ıslak, bir şeyler için gidiyorum ve görüşmedi. Yani bu terbiyesizliktir, saygısızlıktır. O gün görüşseydi çok şey belki daha erken ortaya çıkabilirdi."