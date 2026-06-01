İstanbul'da korku dolu anlar! Yangın binalara sıçradı

Yangın, Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak’ta bulunan bir depoda çıktı. İçerisinde iplik rulosu ve hurda malzemelerin yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Alevler, deponun hemen yanındaki 3 binanın dış cephesine ve bir binanın çatısına da sıçradı. Mahallede paniğe yol açan yangın sonrası çevrede yoğun duman oluştu.

Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak'ta içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler deponun yanındaki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale gelirken, binaların dış cephesi ve çatı da zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlattı.