  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıracak talimat! Resmen azıttılar Salih Tuna'dan olay sözler: Parti folloş oldu Sıcak gelişme: İstanbul yakınlarındaki 3 gemiye peş peşe İHA saldırısı 'Neler oluyor' dedirten gelişme: Türkiye'den düzinelerce TB2 SİHA alan ülke 150 savaş uçağı sipariş etti Furat al-Moussawi'den gündeme oturan çıkış: Türkiye'nin şartlarını kabul etmek zorundayız, bu şantaj değil Paşinyan'ın tutumu Putin'i kızdırdı! İlk yasak geldi: Cumartesi günü başlayacak Su kanalında korkunç manzara Dost ülke Türkiye'yi işaret ederek duyurdu: Hazırlıklara başladık, biz de kuruyoruz CHP'li belediyeden vatandaşa bayram hediyesi (!) İki damla yağmur yağdı, iş yerleri su altında kaldı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıracak talimat! Resmen azıttılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıracak talimat! Resmen azıttılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yapılan ateşkese rağmen İsrail ordusuna skandal bir talimat verdi. Verilen talimat büyük tepki topladı.

#1
Foto - Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıracak talimat! Resmen azıttılar

Başbakan Netanyahu, Vadi Konferansı isimli etkinlikte, Gazze Şeridi'nde iki yılı aşkın süredir yürüttükleri işgal ile Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırılarına ilişkin konuştu. Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttukları bölgelerin yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi.

#2
Foto - Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıracak talimat! Resmen azıttılar

Ateşkese rağmen işgali genişlettikleri ve hava saldırılarını sürdürdükleri Lübnan'a da değinen Netanyahu, İsrail kara birliklerinin ülkenin güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğini de duyurdu. Netanyahu, "Şimdi Beyrut'a saldırdık, dün Sur'a saldırdık. Saldırıyoruz ve çok daha sert saldıracağız." ifadeleriyle Lübnan'a yönelik saldırıların şiddetlenerek devam edeceği tehdidinde bulundu.

#3
Foto - Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıracak talimat! Resmen azıttılar

İsrail ordusu, bugün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Şuveyfet bölgesine hava saldırısı gerçekleştirmişti. Öte yandan İsrail savaş uçakları dün ülkenin güneyindeki Sur kent merkezi ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenlemişti. Başbakan Netanyahu, 25 Mayıs'ta orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

#4
Foto - Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıracak talimat! Resmen azıttılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'ta ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki işgal ettikleri bölgeyi yüzde 60'a çıkardıklarını açıklamıştı. İsrail ordusunun, yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada ise Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında oluşturulan ve Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal eden "Sarı Hat"tı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir "Turuncu Hat" oluşturduğu görülmüştü.

#5
Foto - Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıracak talimat! Resmen azıttılar

Mevcut "Sarı Hat" ile Gazze'nin yüzde 47'lik kısmına sıkıştırılan Filistinlilerin yeni sözde "Turuncu Hat" ile topraklarının yüzde 11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oluyor ve Filistinliler Gazze Şeridi'nin yüzde 36'lık bölümüne hapsediliyor. İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı güvenlik gerekçesiyle "Sarı Hat"ta yaklaştırmazken her geçen gün daha küçük bir alana sıkıştırmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ÇYDD Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı
Gündem

ÇYDD Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, (ÇYDD) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. ÇYDD, Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Özkan Yalım ve A..
TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı cezasını buldu
Gündem

TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı cezasını buldu

İzmir'de TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Şahsın..
CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması
Gündem

CHP’de kriz büyüyor mu? Özgür Özel’den dikkat çeken istifa açıklaması

CHP’de kurultay depremi büyüyor! Mahkemenin iptal kararı sonrası parti içinde taşlar yerinden oynarken, şaibeli kurultay tartışmalarının oda..
Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar
Dünya

Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar

Yunan savaş uçakları, Türkiye kıyılarına 2 kilometre, Yunan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nda alçak uçuş yaptı. Ül..
Bayram günü acı haber! Şehit olduğu açıklandı
Dünya

Bayram günü acı haber! Şehit olduğu açıklandı

Filistinli kahraman mücahitlerden oluşan Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Odeh'in şehit olduğunu duyurdu.
Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!
Gündem

Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!

​Eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve topluma örnek olmakla mükellef bir sendikanın resmi kurumsal hesabı, adeta bir skandal merkezine..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23