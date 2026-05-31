Karadeniz'in geçiş güzergahı Kemikli Rampaları'nda bayram dönüşü çilesi

Uğur Er Giriş Tarihi:
Karadeniz'in geçiş güzergahı Kemikli Rampaları'nda bayram dönüşü çilesi

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle birlikte, 21 ilin bağlantı noktası olan Karabük'teki Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Havadan görüntülenen yoğunlukta trafik dur-kalk şeklinde ilerliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş telaşı yollarda büyük bir yoğunluğu beraberinde getirdi. İstanbul'u Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan ve tam 21 farklı ilin geçiş güzergahı konumunda olan Karabük sınırlarındaki Kemikli Rampaları, tatilin son gününde adeta kilitlendi. Dönüş yolculuğuna çıkan on binlerce vatandaşın yollara dökülmesiyle birlikte güzergahta kilometrelerce uzunluğunda devasa araç kuyrukları meydana geldi. Bölgedeki trafik akışı ancak dur-kalk şeklinde sağlanabilirken, bu aşırı yoğunluk ve yavaş ilerleyiş sırasında yer yer maddi hasarlı trafik kazaları da kayıtlara geçti.

Trafiği rahatlatmak amacıyla yetkili merciler tarafından ağır tonajlı araçların belirli saat aralıklarında yola çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Ancak yapılan tüm uyarılara ve alınan kararlara rağmen bazı ağır vasıtaların güzergahı kullanmaya devam etmesi, halihazırda sıkışık olan trafiğin zaman zaman tamamen durma noktasına gelmesine sebep oldu. Havadan dron ile görüntülenen ve ucu bucağı görünmeyen araç kuyruklarının oluşturduğu manzara yoğunluğun boyutunu gözler önüne sererken, bölgedeki trafik sıkışıklığının gece geç saatlere kadar aynı hızla devam etmesi öngörülüyor. Güzergah boyunca denetimlerini sürdüren ekipler, yollardaki sürücüleri trafik kurallarına riayet etmeleri, takip mesafesine azami özen göstermeleri ve olası kazalara karşı dikkatli seyretmeleri konusunda sürekli olarak uyarıyor.

+90 (553) 313 94 23