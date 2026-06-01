Baraj yolunda motosiklet kazası! 2 yaralı

Adıyaman’da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası, Kahta ilçesinde paniğe neden oldu. Baraj Yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre, M.G.S. (22) yönetimindeki 63 AFT 394 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.K. (17) ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.