İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 27 Mayıs mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli iradenin üstünlüğünün güçlü şekilde ortaya konduğuna vurgu yapan Duran her türlü darbeyi lanetledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs 1960 darbesinin 66'ncı yıl dönümü kapsamında merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"27 Mayıs 1960 Darbesi, Türk siyasi tarihinde millet iradesine karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak yer almıştır.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idama götürülmesi, milletimizin hafızasında ve gönlünde derin izler bırakmıştır.

 

Bu süreçte demokrasi askıya alınmış, hukuk ve siyaset ağır baskı altında kalmıştır.

Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını güçlü şekilde ortaya koymaktadır.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü ve daha demokratik bir geleceğe yürürken, millet iradesine yönelik her türlü müdahaleyi de kararlılıkla reddetmektedir.

Bu duygularla, Merhum Başbakan Menderes'i, Sayın Zorlu'yu ve Sayın Polatkan'ı rahmetle ve duayla yad ediyor; her türlü darbeyi lanetliyorum"

