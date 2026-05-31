199 bin 846 hisse kesimi yapıldı Kızılay’dan rekor kurban kesimi
AA Giriş Tarihi:

199 bin 846 hisse kesimi yapıldı Kızılay’dan rekor kurban kesimi

Türk Kızılay, bu yılki kurban vekaletleri kapsamında 199 bin 846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında bu yıl için aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerini yurt içi ve dışında 30 ülkede tamamladı.

Bayramın ilk gününden itibaren kurban kesimlerine başlayan Kızılay, bir önceki yıla göre yüzde 18'i aşan artışla toplam 199 bin 846 hisse kurban kesimi yaptı.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyayla hayırseverlerin kurban vekaletlerini alan Kızılay, yurt içinde 11 bin 809, Gazze için 22 bin 757 ve yurt dışında 165 bin 280 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Kızılay, yurt içinde gerçekleştirdiği kurban kesimlerinden elde edilen etleri uzun ömürlü kavurma konservesi haline getiriyor.

Hazırlanan konserveler, yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken kurban etlerinin bir bölümü de ülke genelindeki Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olarak değerlendirilecek.

Kızılay, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için bu yıl da uzun ömürlü kavurma konservesi modelini uyguladı.

Yurt içinde Gazze için 22 bin 757 hisse kurban kesimi gerçekleştiren Kızılay, hazırlanan yaklaşık 391 bin kavurma konservesiyle, yardım geçişine izin verildiği anda bölgede yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kurban kampanyası kapsamında Kızılay ekipleri, Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya; Ortadoğu'da Irak, Suriye ve Yemen; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Pakistan; Afrika'da Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fildişi Sahili, Gine,

Kamerun, Kenya, Malawi, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo ve Uganda ve ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere üç kıtadaki toplam 30 ülkede 165 bin 280 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki kesimlerden elde edilen kurban etleri, soğuk zincir korunarak taze et olarak dağıtıldı ve yaklaşık 4 milyon 132 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, şunları kaydetti: "Bir bayramı daha, bağışçılarımızın emanetlerini layığıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz.

Hayırseverlerimizin güveni sayesinde kurban bereketini Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya kadar milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına taşıyoruz. Bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum."

