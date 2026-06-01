Sağlık
Ozempic sadece zayıflatmıyor! Beyinde de değişiklik yapıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ozempic sadece zayıflatmıyor! Beyinde de değişiklik yapıyor

Ozempic ve benzeri GLP-1 ilaçlarının etkisinin yalnızca iştah baskılama ve kilo kaybıyla sınırlı olmadığı yönündeki bulgular güçleniyor. Yeni araştırmalar, bu ilaçların yeni etkilerini ortaya koyuyor.

Son yıllarda dünya genelinde kullanımı hızla artan Ozempic ve benzeri GLP-1 ilaçları, artık yalnızca zayıflama etkileriyle değil, beyin üzerindeki olası sonuçlarıyla da gündemde. Başlangıçta diyabet tedavisi için geliştirilen bu ilaçlar, iştahı baskılayıp kilo kaybını hızlandırmaları nedeniyle milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ancak kullanım alanı büyüdükçe, beklenmeyen etkilerine dair soru işaretleri de çoğalmaya başladı.

Bilim dünyasında giderek daha fazla dikkat çeken yeni veriler, GLP-1 ilaçlarının yalnızca metabolizma ve sindirim sistemi üzerinde çalışmadığını, merkezi sinir sistemini de etkileyebileceğini gösteriyor. Bazı araştırmacılar, bu ilaçların insan beyninin çalışma biçimini yeniden şekillendirebilecek kadar güçlü sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.

Bu alandaki en dikkat çekici çalışmalardan biri, Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsü’ndeki araştırmacılar tarafından yürütüldü. Çalışmada, hormonal bir rahatsızlık yaşayan genç kadınlar ve ergenler üzerinde GLP-1 ilaçlarının etkileri incelendi. Araştırmacılar, tedavi öncesi ve sonrası beyin görüntülerini karşılaştırdıklarında beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. Yalnızca birkaç ay içinde, beynin bazı sinir ağlarında belirgin değişiklikler saptandı. Özellikle dikkat, öncelik belirleme ve çevresel uyaranları ayırt etme süreçlerinde rol oynayan “salience network” yani “önem ağı” olarak bilinen yapıda bağlantıların güçlendiği görüldü.

Araştırma ekibinden Allison Shapiro, ortaya çıkan değişimlerin ne anlama geldiğinin henüz tam olarak çözülemediğini ancak bulguların son derece çarpıcı olduğunu belirtiyor. Çünkü ekip, çalışmanın başında böyle bir sonuçla karşılaşmayı beklemiyordu.

GLP-1 ilaçları, vücutta yemek sonrası salgılanan bazı hormonları taklit ederek çalışıyor. Bu hormonlar normalde açlık hissi, kan şekeri dengesi ve sindirim sürecini düzenliyor. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar, bu hormonların reseptörlerinin yalnızca bağırsaklarda değil, kalpte ve beynin farklı bölgelerinde de bulunduğunu ortaya koydu. Bu da ilaçların doğrudan sinir sistemi üzerinde etkili olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Yine de bilim insanları mekanizmanın nasıl işlediği konusunda henüz net bir sonuca ulaşmış değil. Öne çıkan ilk ihtimale göre, semaglutid ve tirzepatid gibi etken maddeler doğrudan beyindeki reseptörlere etki ediyor. İkinci ihtimale göre ise bu ilaçlar, vücuttaki iltihaplanmayı azaltıp metabolik dengeyi iyileştirerek dolaylı biçimde beyin işleyişini değiştiriyor. Uzmanların önemli bir bölümü, her iki sürecin de aynı anda devrede olabileceğini düşünüyor.

Araştırmaların en dikkat çekici yönlerinden biri, GLP-1 ilaçlarının beynin ödül sistemi üzerindeki etkisine ilişkin bulgular oldu. Bu ilaçların yalnızca açlık dürtüsünü değil, alışkanlıkları ve haz mekanizmasını da etkileyebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle ilaç şirketleri ve araştırmacılar, söz konusu moleküllerin alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi alanlarda da işe yarayıp yaramayacağını inceliyor. Eğer bu etki doğrulanırsa, Ozempic benzeri ilaçlar yalnızca kilo verme tedavisinde değil, bağımlılık tedavisinde de yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Ancak aynı başlık, ciddi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Çünkü ödül sistemini baskılayan bir ilacın sadece zararlı dürtüleri değil, günlük yaşamdan alınan keyfi de azaltabileceği düşünülüyor.

Son dönemde sosyal medyada ve kullanıcı deneyimlerinde dikkat çeken bazı ortak şikayetler öne çıkmaya başladı. Bazı kullanıcılar, bu ilaçları kullanırken motivasyon kaybı yaşadıklarını, hobilerine ilgilerinin azaldığını ve hatta cinsel isteklerinde düşüş hissettiklerini dile getiriyor. Bu anlatımlar henüz bilimsel olarak tek başına kesin kanıt sayılmasa da, GLP-1 ilaçlarının yalnızca fiziksel değil psikolojik ve nörolojik sonuçlar da doğurabileceğine ilişkin tartışmayı büyütüyor. Özellikle bu ilaçların uzun vadeli kullanımının beyinde nasıl kalıcı etkiler bırakabileceği sorusu şimdiden önemli bir araştırma alanına dönüşmüş durumda.

Ortaya çıkan son tablo, GLP-1 ilaçlarının iki yönlü bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Bir yanda ciddi sağlık riskleri ve henüz tam anlaşılmamış nörolojik etkiler bulunurken, diğer yanda bağımlılık ve davranış bozuklukları gibi farklı alanlarda yeni tedavi imkanları ortaya çıkabilir. Bilim insanları, bu ilaçların beyin üzerindeki etkilerini anlamak için daha uzun süreli ve daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Şimdilik kesin olan tek şey ise şu: Ozempic ve benzeri ilaçlar, sanıldığından çok daha karmaşık bir biyolojik etki alanına sahip. Bu da onları yalnızca bir zayıflama ilacı olmaktan çıkarıp, modern tıbbın en tartışmalı başlıklarından biri haline getiriyor. Haber Kaynağı: The Washington Post

