Adıyamanlı Din görevlileri Afrika'daki kurban organizasyonunda görev aldı

Hayırseverlerin kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ulaştırmayı hedefleyen 2026 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu, Adıyaman'dan giden din görevlilerinin kıtalararası mesaisine sahne oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik Zimbabve'de görev alırken; Adıyaman İl Müftülüğü Zombaba Camii Din Görevlisi Mehmet Arslan Gine'nin başkenti Konakri'nin yanı sıra Pita, Labé, Mamou ve Kindia bölgelerinde, Kahta'dan din görevlisi Ramazan Dolaş ise Senegal'de kurban kesim ve dağıtım süreçlerini bizzat yönetti.

Bölgedeki ekipler, Türkiye'den gönderilen emanetlerin tamamen İslami usullere uygun bir biçimde kesilmesine nezaret ederek, elde edilen kurban etlerini bölgedeki yoksul ailelere titizlikle dağıttı. Kurban Bayramı'nın temelinde yatan dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularının binlerce kilometre öteye taşındığı organizasyon sayesinde Afrika'nın çeşitli ülkelerindeki yüzlerce ailenin yüzü güldü. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin küresel iyilik köprüsü kurduğu etkinlikte hayırseverlerin vekaletini yerine getirmenin verdiği huzuru ve mutluluğu dile getiren Adıyamanlı din görevlileri, bu anlamlı organizasyona destek veren bütün bağışçılara şükranlarını sundu.