T.C. İZMİR 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO : 2026/10
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali, Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.01.2026 tarihli ilamı ile TCK nun142/2-h maddesi gereğince 4 YIL-2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK.VESAYAT VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası, TCK nun 116/2 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI cezası, TCK nun 151/1 maddesi gereğince 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Kamil ve Emel oğlu, 2000 Suriye doğumlu, Ramı ALI ALIYEN tüm aramalara rağmen bulunulamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.05.2026
Basın No: ILN02477923